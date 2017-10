Dortmund med nytt tap. Mistet tabelltoppen til Bayern

De gulsvarte har dermed kun tatt ett fattig poeng på sine tre siste seriekamper. For to uker siden ble det 2-3-tap hjemme mot RB Leipzig, mens det ble 2-2 i bortemøtet med Eintracht Frankfurt i forrige runde.

Lørdagens tap gjorde at Dortmund mistet tabelltoppen til Bayern München, som slo RB Leipzig 2-0. Forspranget Dortmund hadde på fem poeng har smuldret helt bort.

Mot Hannover måtte Borussia Dortmund spille den siste halvtimen med ti mann. Dan-Axel Zagadou fikk rødt kort etter å ha felt Jonathas like utenfor straffefeltet. På det påfølgende frisparket scoret Felix Klaus 3-2 fra rundt 20 meter.

- Hannover vant fortjent. De var mer aggressive helt fra start, sa Dortmund-trener Peter Bosz.

Jonathas ga Hannover ledelsen etter 20 minutter. Zagadou utlignet åtte minutter senere, men kort tid før pause var vertene tilbake i tet da Ihlas Bebou gjorde 2-1.

Andrej Jarmolenko sørget for 2-2 tidlig i annen omgang, men gjestene fra Dortmund klarte ikke å svare en tredje gang med én mann mindre på banen. I stedet fastsatte Bebou resultatet.

Med seieren tok Hannover seg opp til en sterk fjerdeplass på tabellen. Laget står med 18 poeng, to mindre enn Dortmund.

Leipzig fikk tidlig rødt kort

Bayern München og RB Leipzig møttes lørdag kveld til toppkamp i München. Leipzig måtte spille store deler av kampen med en mann mindre etter at Willi Orban ble utvist etter 13 minutter. Han felte Arjen Robben som bakerste mann.

Det utnyttet hjemmelaget nesten med en gang. Robben fant James Rodríguez i det 19. minutt, og colombianeren ordnet 1-0.

Robert Lewandowski scoret sitt 10. mål på ti kamper i Bundesliga etter 38 minutter, og Leipzig klarte aldri å komme tilbake med ti mann.

- Etter den gode starten var kampen nesten avgjort, sa Jérôme Boateng.

2-0 seieren sikret tabelltopp og tre poengs luke ned til Borussia Dortmund.

Endelig seier

Nordmennene i Hertha Berlin kunne lørdag endelig juble for en trepoenger. Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred bidro til at Hamburg ble slått 2-1 på eget gress. Før oppgjøret hadde hovedstadslaget gått fire strake runder uten seier.

Niklas Stark og Karim Rekik scoret målene for Hertha i henholdsvis det 17. og 50. minutt. Jann-Fiete Arp reduserte for HSV litt over et kvarter før slutt.

Hamburg ser ut til å gå mot nok en tung sesong. Klubben, som aldri har rykket ned siden Bundesliga ble innført i 1963, står allerede med seks tap etter ti kamper. HSVs to seirer kom begge i august.

Situasjonen er enda verre i Köln. Lørdag ble det 1-2-tap borte mot Leverkusen. Forrige sesongs ligafemmer står med kun to poeng og venter fortsatt på sin første seier.

Nedtur

Hoffenheim måtte tåle 1-3-tap hjemme mot Borussia Mönchengladbach. Det var lagets første liganederlag på hjemmebane i høst. Gjestene snudde kampen med tre mål etter pause.

Håvard Nordtveit var ikke i Hoffenheim-troppen lørdag.

Det endte 1-1 mellom Schalke og Wolfsburg. Tidligere Liverpool-spiller Divock Origi berget poenget for Wolfsburg helt på tampen.

(NTB)