Elabdellaoui og Olympiakos drev Messi til vanvidd

Omar Elabdellaoui spilte hele kampen da Olympiakos holdt unna til 0-0 på hjemmebane mot Barcelona. Den store stjernen var vertenes keeper Silvio Proto, som hele fem ganger stoppet selveste Lionel Messi.

For første gang i høstens gruppespill gikk spanjolene av banen uten å vinne.

Barcelona manglet flere sentrale spillere da trener Ernesto Valverde møtte klubben han trente fra 2008 til 2012.

– Det er følelsesladd for meg å være tilbake her i Aten, sa Valverde før gjensynet med gamle kjente.

Ville klemme Messi

Elabdellaouis lag tok sitt første poeng i gruppe D. Olympiakos har slitt mer enn vanlig i høst. Kun 4 av 13 kamper har gitt seier. Det er uvanlig kost for storklubben.

Grekerne hadde sin fulle hyre med å forsvare seg mot Barcelona, men holdt unna takket være Protos tigersprang. Nærmest for gjestene kom Luis Suárez, men tverrliggeren var i veien.

At det var storfint besøk i Hellas var det liten tvil om. En ung gresk supporter løp like før full tid inn på banen for å klemme Suárez og Messi. Til slutt ble supporteren geleidet vekk av vaktene.

Higuain reddet Juve

Juventus, for anledningen i gult, imponerte ingen borte mot Sporting. Vertene tok ledelsen i Lisboa da Bruno Cesar utnyttet en retur fra veterankeeper Gianluigi Buffon.

Hjemmelaget burde ledet 2-0 før gjestene fra Italia våknet. På mirakuløst vis klarte Sporting-keeper Rui Patrício å avverge en Gonzalo Higuain-heading etter 69 minutter.

Men Higuain skulle tvinge fram uavgjort ti minutter senere etter fint forarbeid fra Juan Cuadrado. Med 1-1 har Juventus overtaket i jakten på annenplassen i gruppe D.

Barcelona leder med ti poeng, mens Juventus står med sju. Sporting har fire, mens Olympiakos helt nederst på tabellen har ett poeng.

(NTB)