En ball, to ligaer – likestillingen er blitt smittsom på Ullevaal stadion

ULLEVAAL (Dagbladet): Alle ligaer med respekt for seg selv har det, Eliteserien har ønsket det og nå får Toppserien det også. En felles ball i fotballens og likestillingens navn. Og det er bra, ikke minst for utøverne og ligaene.

Samtidig, fordi Toppserien blir den andre kvinnelige ligaen på verdensbasis med egen ligaball – Italia har det fra før – er det banebrytende.

DE HØYESTE STEMMENE i skjevdelingsdebatten vil sikkert hevde at Norsk Toppfotball – Eliteseriens og OBOS-ligaens interesseorganisasjon – inkluderer jentene på grunn av støy, kritikk og dårlig samvittighet.

Det er feil.

Du kan kritisere Norsk Toppfotball (NTF) for mye, ikke minst å være den ene parten i det dårlige samarbeidsklimaet på toppen av norsk fotball, men du kan ikke kritisere dem for ikke å prøve å gi kvinnefotballen en håndsrekning.

PARALLELT MED JOBBEN som handler om å skaffe herrefotballen det beste økonomiske grunnlaget jobber Norsk Toppfotball pro bono (profesjonelt frivillig arbeid) for kvinnene.



Serieforeningen For Kvinner (SKF) har kontor hos NTF. Hun som kanskje har størst grunn til å fortvile over tingenes økonomiske tilstand, SKFs daglige leder Hege Jørgensen, roser samarbeidet. Så selv om alle som ikke har fulgt like godt med i timen de siste ti åra roper det motsatte fra spaltene i VG – de som ikke skjønner at toppklubbene på herresida faktisk har et eierforhold til eget produkt, eller enda verre, nekter å akseptere markedskreftene – så er det litt fotballjentenes årstid denne høsten.

Endelig.

FØRST KOM NYHETEN som gikk verden rundt, den om lik lønn for likt landslagsarbeid. Da gutta ga fra seg 550 000 kroner fra sine årlige markedsrettigheter, og NFF åpnet lommeboka og spyttet inn ytterligere 2,55 millioner kroner, lå det plutselig seks millioner der til fordeling.

I likestillingens navn.

SÅ KOM NYHETEN om at Amedia kjøper streamingrettighetene til Toppserien for de neste fem årene. Ikke for mye riktignok, 1,3 millioner kroner i året kan ikke sammenliknes med de 400 millionene som er markedsprisen på herrefotballen, men det er likevel 1,3 millioner bedre enn det man får i dag. Og torsdag ble en avtale med Synsam signert, og nå vet vi altså at Eliteserien og Toppserien fra avspark i mars 2018 får den samme ligaballen.

Det er nødvendigvis ikke gigantiske steg.

Men det går framover.