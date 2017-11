Endret reiseopplegg skal gi hopperne mer hvile under Raw Air

Reiseopplegget forandres foran år to av den av den norske hoppturneringen. Det betyr at utøverne reiser videre på kvelden, ikke morgenen, etter renn.

- Vi drar rett fra Oslo til Lillehammer søndag kveld, og fra Trondheim til Gardermoen/Vikersund torsdag kveld. Da får utøverne litt mer tid til å hvile før konkurranse, spesielt før skiflygingen. Det første året handler om å få erfaring, år to om å bruke erfaringen, sier FIS' renndirektør Walter Hofer til NTB.

Lenger morgenkvist

Alexander Stöckl er positiv til endringene der hopperne og støtteapparat reiser videre på kvelden.

- For utøverne er det veldig bra. Fordelen er at vi har charterfly og slipper å stresse for å rekke fram. Hopperne får hvile litt lenger på dagen etter renn og får samtidig bedre tid på morgenkvisten, påpeker landslagssjefen.

- Nå skal det sies at jeg var veldig fornøyd med den jobben som ble gjort i fjor av arrangementskomiteen og fjorårets Raw Air-sjef Arne Åbråten. Alt gikk som planlagt, ikke minst logistikken. Det eneste jeg ikke var fornøyd med var da vi ble stående i regnværet i Granåsen før vi kom tilbake på hotellet, og selvfølgelig at vi ikke vant den første turneringen på hjemmebane, sier Stöckl.

Dropper Torp

Terje Lund i arrangementsavdelingen i Norges Skiforbund forklarer reiseendringene slik:

- Vi justerer litt på den totale reisebiten. Drar vi søndag fra Kollen, får man mandagen i fred og ro på Lillehammer. Og den største endringen er at charterflyet fra Trondheim går rett etter torsdagsrennet. Da slipper du frykten for tåke og forsinkelser fredag morgen. Vi dropper også å lande på Torp, for på Gardermoen kan du lande i tåke og flyplassen er åpen 24 timer i døgnet.

Raw Air 2018 innledes i Holmenkollen 10. mars. Det hele avsluttes med superfinalen i Vikersundbakken 19. mars.

Da skal man for aller første gang hoppe etter sammenlagtrekkefølgen i 2. omgang.

