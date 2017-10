Etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand: Må gjennom rehabiliteringskurs

(Dagbladet): Det var i mai i år at Tiger Woods ble siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Politiet fant ham sovende ved rattet i Jupiter i Florida.

Golflegenden la seg langflat, men hevdet at det ikke var alkohol han hadde i kroppen. Han mener at han reagerte på en pillesammensetning.

- Jeg forstår hvor alvorlig det jeg gjorde er og jeg tar fullt ansvar for mine handlinger. Jeg ønsker at folk skal vite at det ikke var noe alkohol involvert. Det var en uventet reaksjon på foreskrevne medisiner, sa Woods.

Fredag erkjente han seg skyldig i saken i retten. Det melder blant annet ABC News.

Prøvetid

Ifølge får Woods 12 måneders prøvetid, samtidig som han må gjennom et rehabiliteringskurs. Golfikonet frikjennes for påstandene om fyllekjøring.

Allerede kort tid etter at han ble arrestert, var Woods ute og sa at han fikk hjelp med problemene.

- Jeg får for tida profesjonell hjelp til å håndtere medikamentene og måtene jeg takler ryggsmerter og søvnproblemer. Jeg vil takke alle for en utrolig strøm av støtte og forståelse, spesielt fra fans og spillere, sa Woods.

Bildet som tegnes er et helt annen enn da han var på toppen av golfverdenen for ti år siden.

En av de aller største

Han var ustoppelig, inspirerte millioner verden rundt, de største selskapene verden rundt siklet etter underskriften hans og konkurrentene fryktet ham. Woods toppet verdensrankingen i smått utrolige 683 uker. Det er en soleklar rekord.

I 2008 måtte Woods operere sitt venstre kne, men kom tilbake og vant US Open det samme året. Han hadde hatt noen skader tidligere, men dette var starten på en endeløs rekke med problemer.

Norsk Golf oppsummerte skadehistorisikken i 2016 og telte opp 19 mer eller mindre alvorlige skader siden US Open.

På én natt ble glansbildet Tiger Woods revet i fillebiter. Det som startet med at han krasjet familiebilen etter en krangel med kona Elin Nordegren i 2009, ble etter hvert en skandale hele verden snakket om.

Den 19. februar 2010 sto Woods fram som «sex-avhengig». Da hadde medier i flere måneder skrevet om notorisk utroskap med et utall servitriser, modeller, filmskuespillere, pornostjerner og butikkdamer. Den amerikanske golferen mistet en rekke sponsorer og etter hvert den svenske kona.