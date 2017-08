Familien var rundt Johaug da hun fikk dommen i går: - Jeg syns det er sjukt

SEISER ALM (Dagbladet): Klokka 12 i går formiddag fikk Christian B. Hjort beskjeden fra den internasjonale voldgiftsretten, CAS.

Therese Johaugs dom var skjerpet med fem måneder, og dermed forsvinner OL i Pyeongchang i clostebol-dragsuget.

På høydesamling i Seiser Alm satt Johaug selv sammen med hele slekta og manager Jørn Ernst og ventet på beskjeden fra Hjort.

Det var en fryktelig lang formiddag.

- Det var helt forferdelig. Jeg satt nede på den solsenga der, og det var som første skoledag, å vente på at vannet skulle gå, trekke visdomstenner, julaften når du er åtte år og alt på en gang. Det var helt forferdelig, sier Ernst til Dagbladet.

- Så ble det sånn at du ikke måtte trekke én tann, du måtte trekke alle.

Mange tårer

Ernst har akkurat geleidet en knust Johaug inn på et konferanserom på Hotell Steiger-Dellai. Der har Johaug med egne ord fortalt om OL-drømmen som er like knust som det hun er selv.

- Det var forferdelig å få beskjeden. Jeg føler selv jeg hadde fortjent en liten opptur. Jeg er tom for ord og har ikke tenkt på noe annet enn at jeg mister OL, sa hun.

Johaug selv var ute på en lang treningstur for å få timene til å i forkant av CAS-avgjørelsen i går. Etter planen var hun i en av de avgjørende fasene i OL-oppkjøringen, men slik gikk det ikke.

Det var Jørn Ernst som fortalte henne at hun kunne skrinlegge drømmen om OL.

- Vi hadde noen timer her som var både sjokk og vantro og mye tårer. Utover kvelden fikk vi fordøyd det og forberedt oss, men det er klart det er mye følelser. Det er tungt å stå oppe i dette og fortelle om det igjen, men hun er sterk og jeg er hundre prosent sikker på at hun takler dette her, sier Ernst til Dagbladet.

Løp av seg skuffelsen

Da den første skuffelsen hadde lagt seg, snørte Johaug på seg løpeskoene og la ut på en tre timer lang tur.

Den skal ha blitt løpt i et drepende tempo.

- Jeg tror det er viktig for Therese å få kommet seg ut og få frisk luft nå. Vi prøver å snakke om andre ting, så det gikk bra det, sier bror og treningspartner Karstein Johaug til Dagbladet.

Karstein, som selv er langrennsløper på høyt nivå, er skremt av det som nå er skjedd med storesøster Therese.

- Som utøver jeg opptatt av fair play, det er veldig viktig. Doping handler jo om at du ikke skal skade kroppen, eller ha en fordel fordi du har tatt et medikament eller et preparat for å forbedre en prestasjon. Det er jo ikke saken her, så jeg kan ikke skjønne at det skal være atten måneder, sier han.

- Jeg syns det er sjukt.

Familien rundt

Karstein har stort sett vært sammen med Therese på hver eneste treningsøkt siden sesongslutt i april. I mai bestemte Therese at de skulle invitere hele slekta ned til Seiser Alm i år.

Uten andre enn Karstein og Therese, skulle familien Johaug og slekta kose seg med turer i fjellet mens Therese trente mot OL.

Familien havnet midt i dramaet da beskjeden fra CAS kom.

- Det var jo en tur som de har planlagt sammen siden mai. Therese ville vise fram Seiser og det hun driver med. De hadde det kjempefint, de, og jeg er veldig glad for at de var her i går. Sammen med henne, når dette kom, sier Ernst.

I pressemeldingen CAS sendte ut tidligere i dag, begrunner voldgiftsdomstolen lengden på dommen med ordene «in order to ensure equality in applying antidoping rules, the Panel highlighted that it was obliged to apply a proportionate sanction, consistent with the level of fault».

Bør bli diskusjon

Enkelt oversatt betyr det at dommerne i CAS mener 18 måneder må til for å sikre at alle dømmes likt i dopingsaker.

Team Johaug stiller seg helt uforstående til begrunnelsen fra CAS.

- Akkurat. Nå er det flere utøvere som har brukt samme krem, kjøpt den selv, uten å spørre noen eller lese på pakken, og som har fått både fjorten og seksten måneder. Om det er likt, vet ikke jeg, sier Ernst til Dagbladet.

- Det er jo drøyt, da. Når en så liten feil får så store konsekvenser og man blir holdt på pinebenken i åtte, ti måneder før man får et svar. Man skal tenke seg godt om. Det viser bare at utøverne er hundre prosent ansvarlige for alt de gjør selv, og konsekvensen av det er jo brutal. Om det er riktig eller galt at det er sånn, det får det bli en diskusjon på.