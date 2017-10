Fansen reagerte med vantro da Salah tok straffen: - Det er rart

Liverpool - Huddersfield 3-0 (0-0)

(Dagbladet): Lørdagens kamp mellom Liverpool og Huddersfield var først og fremst en kamp mellom to veldig gode venner.

Siden de møttes i Mainz på 90-tallet har Jürgen Klopp og Huddersfield-trener David Wagner vært gode kollegaer, venner, romkamerater og det nærmeste man kommer familie.

- Jeg har kjent Jürgen lengre enn jeg har kjent min kone, sa Wagner i et intervju med The Guardian like etter han ble ansatt i Huddersfield.

Det var også Jürgen Klopp som sa «just do it» da Wagner fikk jobbtilbudet av Huddersfield.

- Vi kunne og hadde hatt mye å snakke om, men vi har ikke det. Vi hadde en liten prat tidligere denne uka. Vi vet hvorfor vi er her i dag. Det vet jeg, det vet han. Etterpå har vi tid til å prate, sa Jürgen Klopp på spørsmål om han hadde pratet med David Wagner før kampen.

Etter kampen var det Klopp som hadde mest grunn til å smile.

Saken fortsetter under bildet.

Straffebom og stolpetreff

Like før pause fikk Liverpool straffespark da Roberto Firmino ble holdt i feltet av Tommy Smith.

Helt merkelig opplegg at ikke Milner tar den straffen. Salah får den pga en kamp for Egypt. — Christian M. Hugsted (@_Monge_) 28. oktober 2017

- Han bedyrer sin uskyld, men han holder i trøya. Godt dømt av dommer Kevin Friend, konkluderte TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller.

- Ekstremt bra dømt. Hvordan kan Tommy Smith protestere på det? Det er klokkeklart og nydelig dømt, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i studio.

Roberto Firmino og James Milner har vært de faste ekspeditørene for de røde - men denne gangen fikk Mohamed Salah sjansen.

It's 3 missed penalties in a row from 3 different players at Anfield - Milner, Firmino, Salah. — This Is Anfield (@thisisanfield) 28. oktober 2017

Han satte straffen lavt i venstre hjørne for keeper - danske Jonas Lössl var derimot med på notene.

- Når du har Milner som har vært så sikker, da synes jeg det er rart, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland om valget av straffeskytter.

- Han ble Egypts store helt da han sendte dem til VM via straffemerket. Det er en veldig lik straffe her - et dårlig straffespark. Marginer imot når Henderson får returen.

Liverpool-kapteinen satte nemlig returen i stolpen.

Saken fortsetter under lenken.

Utnyttet tabbe

Etter en svak forestilling i første omgang var det noen sultne Liverpool-spillere som entret banen etter pause.

Mohamed Salah fikk kampens største sjanse etter at Tommy Smith rev ned Roberto Firmino i straffefeltet - og igjen skulle Huddersfield-kapteinen gjøre det vanskelig for eget lag.

Én ball ble slått opp mot Roberto Firmino. Smith var først på ballen, men headingen gikk rett til Daniel Sturridge som var sikker som banken alene med Lössl.

- Igjen så er det en gave av Huddersfield-kaptein Tommy Smith. Den scorer Daniel Sturridge, kommenterte Stamsø Møller.

Nydelig av Wijnaldum

Like etter var Sturridge nære sitt andre. Jordan Henderson spilte ballen ut til Firmino på kanten.

Brasilianeren la ballen inn i boksen mot Sturridge, men Mathias Zanka Jørgensen fikk klarert til corner.

På corneren skulle den andre derimot sitte.

James Milner slo inn og Firmino stanget ballen i nettet. 2-0 til Liverpool.

Kvarteret før slutt la Liverpool på til 3-0.

Mohamed Salah spilte ballen til Georginio Wijnaldum. Nederlenderen tok et steg til høyre før at banket kula opp i nærmeste kryss. Én perle.

- Nydelig av «Gini» Wijnaldum, sa Stamsø Møller.

Det ble sluttresultatet, og dermed vant Jürgen Klopp «vennskapskampen».

Resultatene i de andre kampene ble som følgende:

Manchester United - Tottenham 1-0

Arsenal - Swansea 2-1

Crystal Palace - West Ham 2-2

Watford - Stoke 0-1

West Brom - Manchester City 2-3

Bournemouth - Chelsea spilles seinere i kveld.