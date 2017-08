Qarabag vant den første kampen av fjerde kvalifiseringsrunde 1-0. I København onsdag vant FCK 2-1. Dermed endte 2-2 sammenlagt, noe som gir Qarabag avansement til gruppespillet på bortemålsregelen.

Federico Santander sendte danskene i føringen like før pause, men Dino Ndlovu utlignet for gjestene etter en drøy time. Andrija Pavlovic satte inn 2-1 for FCK, men Qarabag holdt unna mot slutten.

Dermed må FCK rette blikket mot deltakelse europaligaen.

(NTB)