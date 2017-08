Filip slet, mens Jakob begeistret med superspurt: - Han setter press på storebrødrene sine

(Dagbladet): Jakob Ingebrigtsen (16) løp mot 19-21 åringer på 800-meteren i dagens stevne i Zürich, før de aller største stjernene gjorde opp mellom seg i Diamond League på samme sted.

16-åringen fra Sandnes nærmer seg stadig det aller høyeste nivået, til tross for sin unge alder. I kveld hadde Ingerigtsen en strålende sisterunde på 800-meteren og spurtet forbi fire løpere på oppløpet og sikret en knallsterk 2. plass.

Tre år eldre Vojtech Mlynár vant åtte hundredeler foran nordmannen.

- Setter press på storebrødrene sine

Med den strålende spurten og knallsterke tiden 1.49.40, banket Ingebrigtsen samtidig sin personlige rekord med godt over ett sekund. 16-åringen er nå bare 1,3 og 1,6 sekunder bak henholdsvis Henrik og Filip Ingebrigtsens rekorder på distansen.

- Han setter press på storebrødrene sine nå, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

- Med den spurten kunne Jakob kanskje ha tålt enda høyere fart på førsterunden, mener den tidligere olympiske mesteren på distansen.

Har mer å gå på

Etter løpet i Zürich - hans første 800 meter for sesongen - var løpstalentet godt fornøyd, men ser samtidig også et forbedringspotensial.

- Jeg kan ikke si annet at jeg er veldig fornøyd med dette. Alle stivnet i nest siste sving. Da var det bare å plukke plasser de siste 200 meterne. Hvis jeg får et jevnere løp og slipper å løpe i bane to, kan det gå enda fortere, sier han til NRK.

Litt senere var storebror Filip Ingebrigtsen i aksjon. 24-åringen løp for første gang etter VM-bronsen i London i kveldens Diamond League-stevne i Zürich.

Tung dag for Filip Ingebrigtsen

Det norske løpsesset har slitt med sykdom etter VM, men det hindret ikke Sandnes-gutten i å tenke offensivt og gå hardt ut på 1500-meteren i konkurranse mot seks kenyanere rundt seg i front av tetgruppa.

Men denne gang fikk 24-åringen motsatt løpsutvikling. På sisterunden slet han stort og ble parkert av feltet. Til slutt havnet Ingebrigtsen på 12. plass med tiden 3.32,48. Timothy Cheruiyot fra Kenya vanyt med 3.33,93

- Han er tydelig svekket etter sykdommen, konkluderte NRK-kommentator Jann Post.

Hovedpersonen var lenge usikker på om han kunne delta i kveldens stevne.

- Det har vært tungt etter VM. Jeg hadde egentlig gitt opp Zürich. Jeg kjenner at jeg ikke er helt der det skal være, erkjenner Filip Ingebrigtsen til statskanalen.

Også verdensmester Karsten Warholm skal i aksjon senere i kveld.