Finnene jubler for strengere Johaug-straff: - Straffen er bra

(Dagbladet): Therese Johaug dømmes til 18 måneders utestengelse og mister dermed OL i februar. 29-åringen er utestengt fra alle konkurranser fram til 18. april 2018.

Johaugs dopingdom har vært et stort samtaleemne siden nyheten sprakk i fjor høst. Skistjernen ble først dømt til 13 måneders utestengelse av Norges idrettsforbund - noe som enkelte mente var for mildt.

Blant annet finske Aino-Kaisa Saarinen forteller etter dagens CAS-dom at hun er fornøyd.

- Jeg forventet at straffen skulle bli strengere, så jeg er ikke overrasket. Nå, med de beste ekspertråd, er det blitt avklart. Dette var et alvorlig tilfelle og straffen er bra, sier Saarinen til den finske avisa Ilta-Sanomat.

Den finske skiløperen forteller at Johaug-straffen er viktig i det videre antidopingarbeidet.

- Det ville vært kjedelig dersom du alltid kan skylde på en lege, sier Saarinen.

- Tøff

Også i Sverige er det stor interesse for Johaug-dommen.

- Det er en tøff straff med tanke på den tabben hun gjorde, sier det svenske skiforbundets Johan Sares til SVT.

- Jeg har ingen tanker rundt selve dommen, men stoler på dem som har gjort vurderingene, sier landslagssjef Rikard Grip til Aftonbladet.

Johaug ble i utgangspunktet dømt til 13 måneders utestengelse, men straffen ble anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Dermed endte saken opp i CAS.

- FIS er tilfreds med at et uavhengig organ har vurdert og belyst faktaene i saken og upartisk kommet til en dom. Dette var også grunnen til at FIS anket saken til CAS. Behandlingen der sikret en fair avgjørelse for alle involverte parter, skriver FIS i en pressemelding.

- Urettferdig

Therese Johaug selv forteller at hun er knust.

- Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om OL, og jeg fikk beskjeden i går om at jeg ikke være med der, sier Johaug til norsk presse.

Hun forteller videre:

- Jeg kan ikke skjønne at jeg har fått denne straffen, og jeg føler meg urettferdig behandlet. Men jeg har også sagt at jeg ikke skal gi meg før jeg står på startstrek igjen, og jeg står ved det. Jeg vet ikke hvordan min motivasjon og det mentale vil være framover. Nå blir det VM i Seefeld (2019) som er det neste målet mitt, og det er ett og et halvt år til. Jeg må jobbe med meg selv for å få dette på avstand, sier Johaug.

Skipresident Erik Røste forteller om skuffelse.

- Som mange andre føler jeg inderlig med Therese i dag og er skuffet over avgjørelsen, sier skipresident Erik Røste.

- Jeg synes det ikke er samsvar mellom feilen som er gjort og konsekvensene det får. Når det i dommen slås fast at dette ikke har vært bevisst juks, synes jeg det er veldig strengt at Therese straffes med utestengelse i to sesonger. Straff for brudd på dopingreglene skal være strenge, men ikke urimelige, sier Røste.