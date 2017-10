Finsk stjerne stusser over Bjørgen: - Merkelig sagt. Bevisene sier noe annet

(Dagbladet): Store deler av verdenseliten i langrenn er på plass i Val Senales i Italia. Her trener de i høyden ved inngangen til den svært spennende OL-sesongen.

Ikke unaturlig er de norske stjernene i fokus når svenske og finske aviser skal fylle spaltene. Og i dag svinger Aino-Kaisa Saarinen (38) verbale piskeslag over flere av de norske utøverne.

Overfor Expressen reagerer den finske stjerna med fire VM-gull over en uttalelse Marit Bjørgen (37) kom med i den svenske avisa i går.

- I mine øyne var ikke Therese Johaug dopet. Jeg kjenner jo Therese så godt, jeg vet hva hun står for. Og det er ikke å dope seg, uttalte Bjørgen.

Aino-Kaisa Saarinen reagerer:

- Bevisene sier jo noe helt annet. Så ... ja, det er merkelig sagt. Vi må stole på systemet, sier hun til Expressen, som slår intervjuet stort opp i papiravisa i dag.

18 måneder

Johaug er utestengt fra konkurranse i 18 måneder. Hun brukte kremen Trofodermin mot såre lepper. Kremen inneholder clostebol, et stoff som står på dopinglista. Først 17. april 2018 kan hun konkurrere igjen.

- Gir du en positiv dopingtest skal du straffes. Du må tvinges til å gå gjennom en straff. Ellers blir det bare en eneste røre i denne verden, sier Saarinen.

Hun fortsetter:

- Jeg synes Therese Johaug skal engasjere seg i antidopingarbeidet. Dra rundt i klubber og fortelle hvor utrolig kjedelig det er å teste positivt. Først da vil jeg like henne igjen.

Enig

Saarinen støtter landsmannen Sami Jauhojärvi som sammenlikner Martin Johnsrud Sundbys overdose med astmamedisin med å kjøre i fylla. Emil Iversen tror finnene er ute etter å irritere nordmennene:

- Og for all del, jeg blir litt irritert, sier han til Expressen.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Kuusamo 24. november. Deretter går det slag i slag fram til OL-øvelsene begynner i Sør-Korea 10. februar.

- Ikke hele sannheten

Mathias Fredriksson, som er ekspert på svensk TV, uttalte for noen dager siden at han ikke tror at hele sannheten har kommet fram i Johaug-saken.

- Jeg håper at de som utferdiget dommen vet alt. Men jeg er ikke helt sikker på at alt er blitt kjent for allmennheten. Jeg vil heller si at det er trolig at det har det ikke, sa han til Expressen.

Han synes det er rart at verken legen eller Johaug fikk med seg at det sto «doping» på pakken. Til dette sier det svenske damelandslagets sjef - Ole Morten Iversen - til Dagbladet:

- Jeg har en opplevelse av at det er enkelte som har en agenda som er noe annet enn det som gagner skisporten. De får uforholdsmessig mye spalteplass.

- Jeg syns dette kan få en slutt nå. Jeg vet ikke om alle har rett til å få vite alt, så nå syns jeg vi skal gå videre, sier landslagsveteranen Anna Haag.