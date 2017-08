Første NFL-trener ut av skapet

Hun sto fram med sin legning i et intervju med Outsports. Sowers, som er en av de første heltidsansatte kvinnelige trenerne i NFL, sa at hun ønsker å bryte barrierer for LGBT-samfunnet.

– Uansett hva man gjør i livet, er noe av det viktigste å være sann mot seg selv. Som i alle bransjer er det mange i NFL som identifiserer seg som LGBT og som ikke føler seg komfortabel med å være åpen om sin seksuelle legning, sier hun i intervjuet.

– Jo mer vi kan skape et miljø som tar imot alle uavhengig av rase, kjønn, legning eller religion, desto mer kan vi lette byrden som mange bærer hver dag.

Sowers jobber til daglig med mottakerne i 49ers-angrepet.

– Katie gjør en veldig god jobb. Hun jobber hardt og gjør det vi ber henne om. Derfor ønsker vi å ha henne her, sier trener Kyle Shanahan.

(NTB)