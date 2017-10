Fotballeder kritisk til ny satsing på kvinnesiden: - Ikke der skoen trykker

(Dagbladet): Norges Fotballforbund lanserer nytt verktøy som skal løfte standarden på kvinnelige toppklubber. Etter Norges EM-fiasko må endringer skje.

Verktøyet "Toppklubbstandard" skal rette blikket mot organisasjonene og bidra til sterkere ressurser og kompetanse. Det skal vises på feltet, i administrasjon og i styret. Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk kvinner, er smålig skeptisk til prosjektet.

- Vi kan ansette så mange trenere vi vil, men når spillerne kommer dødsslitne på trening har det ikke noe hensikt. Så enkelt er det, mener Richard Jansen.

Sportssjefen har helt andre tanker om hva som bør endres.

Slitne spillere

Kun et fåtall av norske fotballspillere på kvinnesiden lever som profesjonelle. Av 13.726 registrerte seniorspillere, er det bare 37 som er registrert profesjonelle, . Avaldsnes, Lillestrøm og Vålerenga er lagene med flest proffspillere.

Jansen mener en økning på antall profesjonaliserte er det som vil utgjøre størst forskjell.

- Man trenger ikke et nytt verktøy for å finne ut hva som fungerer. Vi må få opp lønnsnivået. Spillerne må slippe å løpe fra skole, jobb, til trening og tibake på jobb. Det er ikke forenelig med toppidrett. Spillerne kommer slitne på trening, sier han.

Stabæk-lederen avfeier ikke det nye verktøyet totalt, men mener det ikke vil gi de største endringene.

- Det har noe bra i seg, men det er ikke noe vanskelig å lage en standard når det bare er et tankeeksperiment. Konkurransen mot heltidsspillere er der skoen trykker. Minstelønnen til damespillerne ligger på 4000 kroner, det dekker så vidt bomring- og bilforsikringsutgifter til og fra trening, påpeker Jansen.

- Jeg mener ikke at det skal skje en lønnseksplosjon, men at spillerne får nok til å leve og være heltidsspillere, legger han til.

Viktig for klubbstyring

Glenn Munkvold er sportslig leder i Trondheims Ørn. De er en av klubbene som skal prøvekjøre prosjektet.

- Vi meldte oss på fordi vi tror det kan hjelpe oss å bli en mer profesjonalisert klubb, sier han.

Stabæk er en stor klubb på kvinnesiden som samarbeider med herrelaget. For mindre klubber som Trondheims Ørn kan prosjektet hjelpe administrativt og i markedsføring.

- Prosjektet er der for å løfte nivået klubbmessig. Det vil ikke gi oss noe mer penger, men gi bedre styring på sikt, legger Munkvold til.

Under utvikling

Verktøyet er i første fase lansert som et pilot-prosjekt. Vålerenga, Trondheims Ørn og Stabæk er de tre klubbene som hittil har vært involvert. Etterhvert blir også resten av toppklubbene engasjert. Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF, utdyper:

- Prosjektet er i støpeskjeen. Planen er at toppklubbene, NFF og SKF skal utvikle "Toppklubbstandard" til å bli et verktøy som bidrar til robuste og utviklingsorienterte klubbmiljøer over tid.

- Målet er at vi i felleskap utvikler en standard som alle klubbene strekker seg mot, forklarer Haavik.

Viktig for NFF og SKF er å få etablert strategi- og sportsplaner som skal gi en rød tråd i klubbens arbeid.

- Vi vil ha på plass nøkkelfunksjoner som sportslig leder, spillerutvikler, markedsansvarlig og utvikle god kompetanse hos disse. Derfor vil klubbene få tildelt veiledere som har erfaring og kompetanse på utviklingsprosesser i klubb, sier Haavik.

Dersom prosjektet resulterer som forventet, vil NFF vurdere å lansere det i ordinær drift i 2020.