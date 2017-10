Fotografen forteller historien bak det berømte Zlatan-bildet

(Dagbladet): Da Zlatan Ibrahimovic spilte for Barcelona i 2010 ble han avbildet sammen med forsvarskjempen Gerard Piqué på klubbens parkeringsplass. Bildet gikk viralt og fyrte opp under spekulasjoner om at stjernene hadde en pågående romanse.

Det fantes aldri noe hold i spekulasjonene, og det var nok mer en ønsketenkning at det fantes et Barcelona-par. Likevel følte en spansk reporter at det var nødvendig å spørre Ibrahimovic om ryktene, og det var da hun fikk det kjente svaret:

- Kom hjem til meg, og ta med deg søsteren din. Så skal jeg vise deg om jeg er homofil.

Zlatans forhold til treneren

Nå har mannen bak det berømte bildet Anders Lundqvist endelig uttalt seg om hva som egentlig skjedde. Til svenske Expressen sier han at han var på jobb for Dagens Nyheter og var sendt til Spania for å oppdatere svenskene på siste nytt om Ibrahimovic som ifølge ryktene var på vei vekk fra klubben.

Zlatan har selv kommentert den siste tiden i Barcelona og sitt kjølige forhold til treneren Pep Guardiola i selvbiografien «Jeg er Zlatan Ibrahimovic».

Blant annet forteller han om da han ble benket fra start i en kamp mot Villareal, og ble byttet inn fem minutter før slutt. Det likte ikke svensken i det hele tatt.

- Du har ikke baller, skrek han da han møtte Guardiola i garderoben etter kampen.

Det berømte bildet

I forbindelse med at Lundqvist skulle dekke det kjølige forholdet mellom Ibrahimovic og Guardiola, ble han invitert til en pressekonferanse hvor Gerard Piqué presenterte sin nye selvbiografi.

Til stede var Ibrahimovic og resten av Barcelona-spillerne, men den svenske journalisten fikk ikke lov til å intervjue dem. Dermed bestemte han seg for å observere spillerne da de kom ut på parkeringsplassen.

Så kom Ibrahimovic ut først, og Lundqvist begynte å ta bilder. Seinere kom også Piqué. Seansen nådde sitt høydepunkt da Ibrahimovic lente seg mot en bil, med lagkameraten helt inntil seg.

- Det var ikke mulig å høre hva de sa til hverandre, men det så ut som at Piqué forsøkte å oppmuntre Ibrahimovic. For det var tydelig at han ikke hadde det helt bra, sier Lundqvist til Expressen og avkrefter helt og holdent at det var noe mer enn en samtale.

Vel hjemme i Sverige skal Lundqvist ha informert redaksjonen om det spesielle bildet, men hevder at han fikk til svar at de ikke hadde plass til det. I stedet la han det ut på Facebook, hvorpå Dagens Nyheter likevel valgte å publisere bildet. Så ble det vist på det svenske tv-programmet «Laul Calling», før det fem dager seinere gikk viralt.

Fortsatt ikke perlevenner

For Ibrahimovic sin del gikk veien videre tilbake til AC Milan den påfølgende sommeren. I 2012 gikk han til den franske storklubben Paris Saint-Germaine, hvor han gjorde stor suksess og ble supporternes helt. For tiden holder han på å trene seg opp igjen etter en korsbåndsskade han pådro seg i fjor, og er ventet å være tilbake på banen før nyttår for Manchester United.

Det virker ikke som at svensken og Guardiola er perlevenner i dag heller. Spanjolen er nå trener for Manchester City og før de to i fjor skulle møtes i kampsammenheng for første med sine engelske lag, uttalte begge seg om hverandre.

- Jeg kjenner ham ikke i dag. Jeg kjenner ham fra tiden i Barcelona, og mye har skjedd siden. Alle vet at han var en god trener da, hvor enn han dro så vant han, sa Ibrahimovic i et intervju som ble publisert av Manchester Uniteds egen tv-kanal og fulgte opp:

- Men jeg vet ikke hvordan han jobber i dag, og jeg kunne ikke brydd meg mindre ettersom han ikke er treneren min lenger.

- Jeg brukte ikke media

Guardiola kom også med et lite stikk.

- Ibrahimovic brukte boka si til å forklare sine meninger, og han hadde noen ting å si, sa Guardiola til i fjor og fortsatte:

- Jeg var alltid helt tydelig. Jeg sa ting til ham ansikt til ansikt, og brukte aldri media for å forklare hva jeg ville at han skulle gjøre på banen.