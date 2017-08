Fra Costa Rica til Kina - Johaug-dommen omtales verden over

(Dagbladet): Tirsdagens nyhet om at Therese Johaug mister OL etter at CAS besluttet å forlenge dommen til 18 måneder har naturligvis vært et stort samtaleemne i Norge og våre naboland.

Aftonbladets svenske kommentator Simon Bank skrev i en kommentar at «Det er pinlig av Therese Johaug selv å hevde sin totale uskyld i et rettssystem som viser til delt ansvar ... ».

Den finske langrennsutøveren Aino-Kaisa Saarinen sa til finske Ilta-Sanomat at «Jeg forventet at straffen skulle bli strengere, så jeg er ikke overrasket. Nå, med de beste ekspertråd, er det blitt avklart. Dette var et alvorlig tilfelle og straffen er bra».

Nyheten strekker seg midlertidig mye lenger enn som så.

Fra Costa Rica til Kina

«OL-vinnerens leppepomade-utestengelse holder henne ute fra Pyoengchang», skriver den amerikanske storavisa Washington Post om utestengelsen.

Den spanske sportsavisa Marca skriver at «CAS straffer Johaug ved å forlenge utestengelsen», og videre at «CAS trodde på forklaringen hennes, men straffer skiutøveren for hennes uaktsomhet».

Marca innleder saken ved å skrive at det er en «simpel leppepomade» som fratar henne muligheten til å konkurrere i OL i Pyoengchang.

Ecuadorianske El Telégrafo skriver at «Norske Johaug mister vinter-OL i 2018 på grunn av en leppekrem». Det samme gjør costaricanske La Nacion.

Den kinesiske avisa Shanghai Daily skriver kort at «Johaugs dopingban er forlenget».

Den argentinske sportsavisa Olé spør i tittelen «Dopingutestengt på grunn av en leppepomade?», og legger til et noe spenstig illustrasjonsbilde av lilla lepper.

Ifølge analyseverktøyet Google Trends, har det vært mest interesse for Johaug-dommen i Norge, Sverige, Finland, Estland, Island og Sveits.

- Helt knust

Johaug fikk 13 måneders utestengelse av det norske domsutvalget, men det internasjonale skiforbundet, FIS, valgte å anke dommen inn for CAS da de ønsket en «rimelig forlengelse».

Tirsdag, etter at domsavsigelsen hadde blitt utsatt gjentatte ganger, fikk Johaug endelig dommen.

CAS' vurderte den opprinnelige dommen til å være for kort, og forlenget den fra 13 til 18 måneder.

- Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om OL, og jeg fikk beskjeden i går om at jeg ikke være med der, sa Johaug til norsk presse da dommen ble kjent.