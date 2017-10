Fridjónsson i Vålerenga ut 2021

Islendingen skal spille for Oslo-laget ut 2021-sesongen.

– Jeg er veldig glad for å ha forlenget avtalen med Vålerenga. Det er en klubb jeg trives svært godt i, med et trenerapparat som jeg vet kan bidra til å utvikle meg videre, sier Fridjónsson.

21-åringen spiller fast for Islands U21-landslag. Han har slått sterkt tilbake etter at en korsbåndskade ødela 2016-sesongen.

Fridjónsson står med to mål på ti eliteseriekamper for VIF.

– Samúel har en enorm arbeidskapasitet og noen veldig fine ferdigheter. Det er en spiller vi kommer til å ha stor glede av i Vålerenga, og vi skal gjøre vårt for at han når målene sine om spill for Island i neste års VM-sluttspill, sier Deila.

(NTB)