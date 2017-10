Frode Kippe ER Lillestrøm - Lillestrøm uten Kippe er per dato bare en fotballklubb til

Lillestrøm-Aalesund 4–0 (1–0)

LILLESTRØM (Dagbladet): Nedrykksfaren er over på Åråsen. Aalesund og Sogndal synes å bli lagene som må kjempe for unngå 15.-plassen, og det betyr alt for Lillestrøm. Ingen klubb har vært lenger på det øverste nivået i Norge. Ingen cupfinale kan måle seg med ny kontrakt i Eliteserien. Og ingen LSK-spiller de siste femten åra kan måle seg med forsvarsklippen Frode Kippe, midtstopperen som med 1–0 scoringen mot Aalesund har fem mål og to målgivende pasninger på femten kamper i 2017.

Det er et snitt de fleste angrepsspillere i Norge ville vært fornøyd med.

Og bedre enn lagets toppscorer Erling Knudtzon (8/26)

MEN DET ER ikke først og fremst på grunn av de offensive ferdighetene på toppen av alt han rydder unna i eget forsvar jeg vier dagens spalte til Lillestrøms viktigste fotballspiller. Det er totalen som plasserer Frode Kippe på et sjeldent nivå i norsk fotball. Alt han er og alt han står for gjør 39-åringen til et nasjonalt varemerke, det største, og mange vil også si det eneste, Lillestrøm har per dato. Det sies riktignok at ingen er større enn klubben, hvilket holder vann i de aller fleste tilfeller, men når det kommer til Kippe er jeg villig til å utfordre fellesskapets og kollektivets grunnregel. For akkurat som Tom Lund var Mr. LSK da klubben slo seg opp på 70-tallet, ble gode, best og var fryktet av alle, er det Frode Kippe som går i de skoa nå.

Uten sammenlikning for øvrig, det vil alltid være forskjell på kunst og steinbryting.

Men likevel.

Frode Kippe i 2017 er like mye LSK som Tom Lund var det for 40 år siden.

DERFOR ER DET ikke bare viktig at Frode Kippe fortsetter, tar en Kjetil Wæhler og spiller midtstopper i Eliteserien som 40-åring. For Lillestrøm Sportsklubb er det helt avgjørende. Ingen kan nemlig selge Lillestrøms DNA til folket på Romerike med større troverdighet enn lagets tradisjonsbærende forsvarskjempe. I hvert fall ikke så lenge Arne Erlandsen er trener og styrer spillets vei. Frode Kippe er jo langt på vei alt det Arne Erlandsens fotball er tuftet på, en slags personifisering av trenerens filosofi. Og har jeg forstått det riktig – og det må jeg så lenge tidligere VG- TV2- og NRK-journalist Morten Stokstad allerede har tjuvstartet i ny stilling for å skape litt halloi (blest, oppmerksomhet og forhåpentligvis økonomi) rundt den etter hvert ganske stivbeinte 100-åringen – så er det den typen tilhørighet, lojalitet og troverdighet som kan skape nytt engasjement i klubbens nærområde.

Det er det som er Lillestrøm.

DET ER OGSÅ det som er den korte framtida når det gjelder å fylle flere gule seter på Åråsen. Med Kippe på laget trenger ikke Stokstad vri hjernen sin for mye for å skape stemning inn i et nytt år. Han trenger i hvert fall ikke, slik han gjorde på Lillestrøms cupfinale-vorspiel i 2007, verken å synge eller kle av seg noe som helst. For med Frode Kippe på laget kan han faktisk starte 2018-sesongen med å gå på scenen på årets cupfinale-vorspiel, hvilket han helt sikkert vil, stemningsmann som han er, og gi seg sjøl gratis drahjelp gjennom å rope noe så selvfølgelig og Lillestrøm-kjærlig som "GI MEG EN K .........."

Resten vil gå av seg selv.

Selv med klærne på.