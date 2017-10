Full strid om vrakingen av Northug som ankermann: - Vanvittig

(Dagbladet): Det har vakt oppsikt at landslagstrener Tor-Arne Hetland allerede nå har pekt ut Finn Hågen Krogh (27) som ankermann på OL-stafetten til vinteren.

Dagbladet skrev om dette 6. oktober. I går gjentok Hetland det samme budskapet på NRK som han kom med her i avisa for tre uker siden.

- Jeg er trygg på at han blir ankermann i OL, sier Hetland til Dagbladet.

Det betyr at Petter Northug kan bli vraket fra OL-stafetten i Sør-Korea søndag 18. februar. At Hetland går ut allerede nå og uttaler seg om ankeretappen – uten å vite OL-formen til utøverne – vekker delte reaksjoner.

- Først ble jeg overrasket. Jeg synes det er altfor tidlig å ta ut et stafettlag i oktober, sier NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, til Dagbladet.

- Etter hvert slo det meg at det er taktiske valg bak Hetlands uttalelser.

- Vanvittig, sier kommentator for svensk SVT, Anders Blomquist, til NRK.

- Det finnes ikke et land i verden som ikke ville hatt Petter på sisteetappen.

«Smart signal»

Tidligere landslagstrener Åge Skinstad - som nå er ekspert på Eurosport - mener det er et «smart signal» av Hetland å gå ut nå.

- Per dags dato er Finn Hågen den best kvalifiserte til å gå ankeretappen. Det er greit at Tor-Arne gir ham klar og tydelig beskjed om at han har troen på ham, sier Skinstad til Dagbladet.

- Samtidig vet vi at det er nærmere fire måneder til stafetten. Det er uansett ingen tvil om at den beste vil få gå ankeretappen.

Da Dagbladet intervjuet Hetland og Krogh tidligere i måneden, var Krogh lettere sjokkert over å få tildelt ankeretappen så tidlig.

Til grunn ligger blant annet det som skjedde i Lahti i vinter. Krogh gikk ut 17 sekunder foran den råsterke russeren Sergej Ustjugov.

Med sine russiske muskler jaget han bak nordmannen i den løse snøen. Men Krogh holdt unna og sørget for gull. For Norge gikk Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Krogh.

Ute av form

Northug var ute av form omtrent hele forrige sesong. Årsaken var at han trente for hardt da han kom tilbake fra et lengre høydeopphold på høsten. Nå kjemper 31-åringen seg tilbake. Men allerede nå får han smelt døra i ansiktet:

- Krogh er ankermann!

- Ved å gå ut som han gjorde kan Hetland oppnå to ting: Han gir Krogh tillit og trygghet - og full aksept for at han kan være ankermann. Samtidig terger han Northug. Han har selvfølgelig ambisjoner om å gå sisteetappen, sier Bjørn til Dagbladet.

- I perioden 2007 til 2015 har han uten tvil vært tidenes ankermann i stafett. Han har vært en avgjørende faktor for norske VM-gull. Jeg vil si at han har vært like viktig for Norge i stafetten som Maradona var for Argentinas VM-gull i 1986.

- Hvordan tror du Northug har tatt uttalelsene fra Hetland?

- Jeg tror ikke han bryr seg. Men jeg håper at han blir forbannet. Northug er best når det er trykk og kok rundt ham.

- Så dette er en vinn-vinn-situasjon?

- Ja, det tror jeg. Norsk langrenn er heldig som har gode avsluttere. Skulle både Krogh og Northug være ute av form, banker Johannes Høsflot Klæbo på døra.

Northug-leieren reagerer:

- Jeg synes ikke Tor-Arne bør uttale seg om dette nå, for det er for tidlig, sier trener Stig Rune Kveen til TV 2.

Flere muligheter

Eurosport-ekspert Åge Skinstad tror Northug «bryr seg katta» om uttalelsene til Hetland.

- Han er opptatt av å gå fortest mulig på ski. Han var ikke fornøyd med gjennomføringen av fjoråret og må tilbake på et høyere nivå. Ingen er så ærlig som ham når det kommer til formen. Hvis han er i form, er han et alternativ til det aller meste. Men han må gå fortere enn i fjor, sier Skinstad til Dagbladet.

Fra før har Northug fem VM-gull fra stafetten. Ikke minst vil mange huske sisteetappen i Falun i 2015. Med sine monsterkrefter parkerte han Sveriges Calle Halfvarsson.

- Vi har verdens beste ankermann, brølte NRK-kommentator Jann Post. Men i OL har Norge misset tre stafetter på rad. Northug vil ventelig være desperat etter å få et gull i samlingen.

- Herrestafetten blir den viktigste øvelsen, slår Bjørn fast. OL arrangeres i Pyeongchang i perioden 8. til 25. februar.