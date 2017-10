Gabrielsen reddet gullspenningen tre minutter på overtid

VALLE (Vålerenga - Molde 1-1) Etter at Rosenborg sløste bort muligheten til å sikret gullet foran egne fans på Lerkendal i kveld, så ville alt annet enn Molde-seier i Oslo likevel gi dem gullet i kveld.

Det så ut til å holde - i 93 minutter på Valle. Da var midtstopper Ruben Gabrielsen på rett plass og stanget Molde til 2-1-seier.

Det var i kampens aller siste sekund. VIF rakk så vidt å ta avspark før fommer Svein Oddvar Moen blåste av kampen som utsetter trøndernes gullfest i minst en uke til.

Trolig var champagneflaskene allerede åpnet på Lerkendal da Gabrielsen - ut av det blå - steg til værs og avgjorde for Molde.

Men ble på ingen måte noen enkel reise for Molde mot fornyet teoretisk håp om gull. Gjestene fikk kjørt seg mot et formsterk Vålerenga i lange perioder.

Etter en Molde-sjanse ved Fredrik Brustad allerede i åpningsminuttet, så tok Vålerenga kjapt kommandoen i oppgjøret, og fortalte Molde klart hvilket av de to lagene som har spilt på seg mest selvtillit i det siste.

Herman Stengel er en VIF-spillerne som knapt er å kjenne igjen fra tidligere i sesongen, og det sjokkerer neppe noen at det var nettopp han som sendte vertene i tet foran flomlysene på Valle:

Venstreback Ivan Näsberg slo fint inn åtte minutter ut i kampen. En svak klarering av Vegard Forren endte hos Stengel – og fra drøye 20 meter hamret han løs. Molde-keeper Andreas Linde var utmanøvrert da skuddet i tillegg fikk en retningsendring via foten til Forren.

Toppscorer

Det var Stengels fjerde mål siste fire kamper, og 22-åringens sjette scoring denne sesongen. Med det er han også Vålerengas toppscorer i år.

Formoppsvinget kunne knapt passet bedre nå som han sitter og tygger på tilbudet om en ny treårskontrakt.

Da Molde endelig kom seg ut av egen sone, så skapte de til gjengjeld en gylden sjanse til å utligne. Raidet på høyresiden endte hos Fredrik Brustad på motsatt side, men fra skrå vinkel blåste han ballen langt over. En sjanse så stor at spissen trolig setter slike fire av fem ganger.

En god Molde-periode uten uttelling kunne fort straffet seg for Ole Gunnar Solskjærs utvalgte. Simen Juklerød rotet bort en god kontringsmulighet før Chidera Ejuke fikk en enda større mulighet like før halvtimen var spilt. Den nye nigerianske VIF-yndlingen snurret rundt med Molde-forsvaret, men fikk ikke stokket beina korrekt i avslutningsøyeblikket.

Sigurdarson-magi

Sølvjagende Molde jager derimot ikke sølv for ingen ting, og spesielt Björn Bergmann Sigurdarson trenger ikke bes to ganger før han tar for seg foran mål. Spisskollega Fredrik Brustad vinner en duell og legger igjen til Sigurdarson. Islendingen kjørte slalåm forbi to VIF-forsvarere og utlignet med et frekt skudd i steget.

Sigurdarsons 14. for sesongen. Bare Nicklas Bendtner og Ohi Omoijuanfo har funnet nettet flere ganger.

Molde spilte seg godt inn i kampen og lot vertene få nok å konsentrere seg om defensivt de siste ti inn mot pause.

Andre omgang var lenge et kjedelig skue, men det tok seg voldsomt opp det siste kvarteret. Først fikk Henrik Kjelsrud Johansen en gedigen dobbeltsjanse til å avgjøre for Vålerenga, men tverrliggeren sto i veien for nettkjenningen.

Uavgjort var tross alt et resultat som verken Vålerenga eller Molde hadde spesielt bruk for. For begge lagene var det bare seier som kunne gi mer å spille for de siste tre kampene.

Fem minutter før slutt kunne innbytter Bård Finne avgjort det for Vålerenga. Finne gikk for korthjørnet, men Molde-keeper Linde var våken i situasjonen.

Rett etter var det Henrik Kjelsrud Johansen som kunne blitt matchvinner. Han traff derimot ikke rent på innlegget.

Og rett før dommeren skulle blåse av, så var Ruben Gabrielsen der. Og sikret en uke til med spenning om gullet.