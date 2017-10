Gamst (36) ringes ned av tilbud etter storspill: - Jeg vil spille til jeg er 40 år

(Dagbladet): Ingen har flere målgivende pasninger i Eliteserien enn veteranen Morten Gamst Pedersen (36) denne sesongen. Etter en blytung start har Tromsø klatret forbi Aalesund i nedryksstriden - med «Gamsten» i en av hovedrollene.

Assistkongen er tilbake i en tid hvor flere hadde avskrevet Vadsø-gutten. På de seks siste kampene har han levert hele seks målgivende pasninger: mot Aalesund, Kristiansund, Lillestrøm, Stabæk og to mot Sarpsborg 08.

- Det er morsomt å toppe assistlista. Selv om det viktigste er at laget vinner, gir det meg ekstra stor glede å være en del av det og bidra med avgjørende pasninger, sier Morten Gamst Pedersen til Dagbladet.

Med ni assist totalt topper Gamst Pedersen lista foran Fredrik Haugen og Pål André Helland. I fjor ble Gilbert Koomson assistkongen med ti målgivende pasninger på 28 kamper.

- Jeg har alltid satt like stor pris på en assist som en scoring og hatt dette som en av mine styrker. Å si «vær så god, kompis. Her kan du score», er en god følelse, selv om de fleste pasningene ikke har vært ferdigscoret, sier «Gamsten».

Var ønsket av Ferguson

Den tidligere Blackburn-stjerna har servert sine medspillere i en årekke på en så god måte at selveste Sir Alex Ferguson vurderte Gamst Pedersen som en mulig arvtaker til Ryan Giggs i Manchester United.

Rett etter at Ferguson valgte Cristiano Ronaldo foran Vadsø-gutten, scoret Gamst Pedersen tre mål på to kamper mot Manchester United. Med sin gode skudd- og frisparkfot var venstrekanten en av målpoengkongene i Premier League i flere sesonger.

- Jeg vet ikke hvor nærme jeg var en overgang til Manchester United, men jeg vet at Ferguson kom for å se på meg. Det var en del snakk om det, men jeg var aldri i direkte kontakt med Ferguson, forteller Gamst Pedersen til Dagbladet.

- Vil spille til jeg blir 40

Mange avskrev mannen med 83 landskamper og 17 landslagsmål for Norge etter at han havnet på benken i Rosenborg og returnerte til Tromsø, hvor han fra midtbanen banket inn 41 mål på 85 kamper som unggutt i forrige periode i klubben.

Assist-toppen 1. Morten Gamst Pedersen (9)

2. Pål André Helland (8)

3. Fredrik Haugen (8)

4. Luc Kassi (7)

5. Mike Jensen (7)



Gamst Pedersen var også høyt oppe på assisttoppen i Premier League i årene i England, og det for et lag som var midt på tabellen. I Blackburn har han fortsatt høy status og har jevnt og trutt kontakt med sine tidligere lagkompiser, som for eksempel Roque Santa Cruz.

Nå stortrives han som tilrettelegger i Tromsø, hvor midtstopper Simen Wangberg har vært sist og scoret på tre av Gamstens målgivende pasninger.

- Jeg trives fortsatt veldig godt med fotball og har det veldig bra her. Jeg setter meg nye utviklingsmål for å motivere meg. Nå vil jeg spille til jeg blir 40 år. Det er det som er målet. Jeg har alltid vært opptatt av å trene skadeforbyggende og være nøye alt i det jeg gjør. Så lenge jeg har troa på at jeg har noe å bidra med, fortsetter jeg, forteller Gamst Pedersen til Dagbladet.

- Hvor finner du motivasjonen til å trene i hardt vær i Tromsø etter å så mange år i Premier League?

- Gleden av å spille fotball er det som motiverer meg. Jeg gleder meg til å komme til garderoben og møte folk som jeg trives sammen med. Jeg har venner i fotballen og har derfor et sterkt ønske om å fortsette. I tillegg trigger det fortsatt med spenningen som knyttets til kampene.

Kontaktes av andre klubber

Gamst Pedersen har kontrakt med Tromsø ut året, men er positiv til en kontraktsforlengelse.

I første omgang er fokuset på å redde Tromsøs plass i Eliteserien, men 36-åringen har samtidig en god dialog med klubben, som også er positive til å forlenge kontrakten.

Til Dagbladet forteller samtidig Gamst at han har blitt oppringt av flere andre klubber, uten at han ønsker å gå inn på hvilke klubber det er snakk om nå.

- Fokuset er på å overleve i Eliteserien med Tromsø. Vi er i en fin formutvikling og har en tydeligere rød linje i spillet nå. Jeg er optimist, sier 36-åringen.

- Kan det være aktuelt å spille i utlandet igjen?

- Man skal aldri si aldri i fotball, men akkurat nå trives jeg veldig godt i Tromsø. Først må vi redde plassen her. Så får vi se nærmere på framtiden etter sesongen.

Gamstens andre jobb

Den tidligere Premier League-stjerna jobber med eiendom og investering i egne selskap ved siden av fotball.

- Det er gøy å bruke hodet til noe annet. Det gjør det ekstra gøy å komme på trening. Å arbeide med eiendom ved siden av, er veldig spennende og givende og gir en fin variasjon i hverdagen, sier Gamst Pedersen.

Han åpner opp muligheten for en trenerkarriere på sikt.

- Jeg har også begynt på en trenerutdannelse og holder muligheten åpen for å gå videre der, uten at jeg vet om jeg vil bli trener på nåværende tidspunkt.

Gamsten på eksklusiv liste

Først skal Gamst Pedersen forsøke å servere sine lagkamerater i Tromsø til så mange scoringer at Alfheim blir en eliteseriearena også neste sesong. Han tar gjerne også et frisparkmål, som i mange år har vært en av 36-åringens spesialiter.

Fremdeles er Gamst en av tidenes mestscorende på frispark i Premier League-historien med sine ti fulltreffere fra distanse. På den samme topplista finner vi også David Beckham, Cristiano Ronaldo, Gianfranco Zola og Thierry Henry.

- Hvilke frisparkskyttere anser du som de beste gjennom tidene?

- Godt spørsmål. Sinisa Mihajlovic var tidlig ute med å perfeksjonere dette. Selv har jeg hatt Marco van Basten som mitt størst forbilde, uten at han var en frisparkspesialist, forteller Eliteseriens assistkonge.

Gamsten scoret selv et «van Basten-mål» mot Ungarn i 4-1-seieren i 2006.

- Det var moro. Det handler om å terpe. Det ser vi med alle de beste, enten det er Cristiano Ronaldo eller David Bentley, som også sto igjen på treningsfeltet i Blackburn og sto og terpet på frispark og avslutninger.

- Det er spillere fra mange ulike navn som har markert seg som de beste frisparkskytterne. Det er gøy og viser at det er mulig uavhengig hvor du kommer fra. Det er ingen begrensninger. Jeg trente både på is og på snø i min oppvekst, men det fungerte jo det også, sier Gamst Pedersen.