Går Herman Stengel til Sarpsborg, har Vålerenga gjort en dårlig jobb

Vålerenga-Molde 1–2 (1–1)

VALLE (Dagbladet): Borteseieren var ikke rettferdig etter spill og sjanser, men det var fotballkamp med trøkk og mye bra innhold. Og drama, selvfølgelig, med Ruben Gabrielsens seiersmål som utsetter Rosenborgs seiersfest. Alt sammen ingredienser norsk toppfotball trenger mer av i 2018. For selv om Rosenborg kan jubilere med tjuefem seriemesterskap før høsten er omme er det ikke sikkert neste sesong blir en like enkel reise til tjueseks.

Molde, som har ristet av seg problemene og er på vei mot sølv, har alvorlige hensikter.

Vålerenga har øynene på topp tre.

RONNY DEILA REISER mandag i neste uke til Nigeria for å se fotballkamper i tre dager og for og sjekke talent for Vålerengas framtid. Det er klokt, hva spillerlogistikk angår har klubben på Oslos østkant veldig mye å hente. Men like viktig som det som kan finnes der ute er de som er verd å satse på i dagens spillergruppe.

Spesielt spilleren uten kontrakt fra 1. januar, Herman Stengel.

HERMAN STENGEL VAR en gang guttungen Ingebrigt Steen Jensen hevdet halve Europa ville signere. Sånn sett er han en av mange unge norske talenter framsnakket mot bedre viten. I Norge har vi en tendens til å tro at det går av seg selv for våre største talenter. Men så gjør det ikke det. For siden tippeligadebuten for Stabæk i 2011 er det først og fremst en av norsk fotballs største skandaler, den famøse Veigar Pall Gunnarsson-saken, vi forbinder med en av 95-årgangens mest lovende.

Uten at det var Herman Stengels skyld.

AT INGENTING ER gitt på utviklingsskalaen bør folk snart ha fått med seg. Det eneste vi vet med sikkerhet er at tålmodighet er et nyttig verktøy. Noen blir gode tidlig. Andre trenger tid. Og selv om Herman Stengel, som i en alder av 22 år snart har 150 kamper på det øverste nivået i Norge, selvfølgelig har prestert i forhold til alder, så har han ikke levert i forhold til forventningene skapt av alle andre enn ham selv.

Hadde de som snakker høyest visst best hadde han jo spilt i Spania, Italia, England eller Tyskland for lenge siden.

Isteden begynner han å bli skikkelig god i Norge.

OG DET KAN ikke Vålerenga la gå fra seg. Ikke nå. Herman Stengel har fotballkarrieren foran seg. Det er den typen spillere klubben må satse. For gitt tillit igjen, etter en vår og sommer som egentlig aldri ble som Herman Stengel hadde tenkt seg, har han stått fram som en av Vålerengas to balanserende midtbanespillere.

I tillegg har han sluttprodukt i form av mål og målgivende pasninger.

I DET PERSPEKTIVET vil det være meningsløst av Vålerenga å se en av spillerne med potensial til å bli en ledende midtbanespiller på det øverste nivået i Norge, og kanskje enda mer om det ene steget tar det andre, hvilket betyr at det er nå det egentlig begynner for Herman Stengel, gå til Sarpsborg som bosmanspiller. I tillegg vil det være ekstremt dårlig butikk. For jeg tror ikke det finnes mange der ute som matcher Herman Stengels kriterier akkurat nå, da må du i så fall hente en utenfra med overgangssum som inngangsbillett.

Der Vålerenga er nå – der billig er godt og godt og billig er helt overlegen – bør det være en såkalt no-brainer.