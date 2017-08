Godt forsvarsspill vil alltid være det nest beste av ferdighetene det vakre spillet har å by på

Sarpsborg-Strømsgodset 0-0

HADDE SARPSBORG-STRØMSGODSET vært et dyr ville kampen blitt avlivet i pausen. Så trist var det. Så uinteressant, så kjedelig og så blodfattig. For godt forsvarsspill alene er ikke hyggelig om ikke planen og den defensive ferdigheten ender opp i noe i den andre enden av banen.

Når det ene laget ønsker å melde seg på i gullstriden og det andre har årets første bortseier som gulrot forventes mer.

FOTBALL HANDLER OM spill og motspill der det første er elsket og det andre er helt nødvendig for å skape suksess. Sånn sett var det mange som gjorde jobben sin godt på Sarpsborg Stadion. Men det er når fotballkamper er så taktisk forhåndspreppa at de går i stå og havner i stabilt sideleie du finner ut hvem som har det lille ekstra.

Denne kvelden i Østfold var det knapt noen.

Med unntak av Bassel Jradis andreomgang, da Strømsgodset skjønte at det ikke er livsfarlig å bryte ut av det defensive rammerverket, så jeg ingen som hadde evnen til å åpne motstanderen.

JEG HØRER SPILLERNE skylde på dommeren som la liste på Norway Cup-høyde og de har et poeng hva antall avblåsninger angår. De var i overkant mange og gjorde ikke kampen noen tjenester. Men det var likevel ikke dommeren som gjorde dette til en av sesongens to dårligste kamper på det øverste nivået - jeg så Sandefjord-Odd i juni og den var like ille - det ansvaret gir jeg til lagene.

Der det ene, under forsvarsfanen bortekamp, egentlig ikke måtte noe som helst, og det andre ikke evnet.

STRØMSGODSET HADDE IKKE vunnet en bortekamp da de dro til Sarpsborg, står fortsatt uten borteseier på ti kamper (0-5-5), men gleder seg over poenget de forsvarte seg til. Det er vanskelig å la seg hisse opp over det selv om risikoen som ble tatt i forhold til å vinne gikk fra ingenting før pause, til litt mer da de skjønte at Sarpsborg også hadde sine offensive utfordringer. Hvilket betyr at Strømsgodset gjorde det de kom til Sarpsborg for å gjøre meget godt, de nektet Sarpsborg målsjanser.

Hadde ikke Marcus Pedersens avslutning blitt reddet på målstreken av Joackim Jørgensen - den eneste reelle målsjansen i kampen - ville kvelden vært resultatmessig perfekt.

SARPSBORG FULGTE OGSÅ sin defensive plan til punkt og prikke. Før pause. Strømsgodsets backer, som hjemme på Marienlyst stort sett er på motstanders banehalvdel, var knapt over midten. Bakfra fikk Godset-stopperne sjelden vinkle de lange diagonalene eller spille ballen gjennom pressledd. Men med ballen var Sarpsborg tilnærmet hjelpeløse i sin nærmest evige jakt på rom.

Derfor gikk det bare på tvers.

Stort sett hele tida.

JEG TIPPER BÅDE Geir Bakke (Sarpsborg) og Tor Ole Skullerud (Strømsgodset) er fornøyde trenere tross alt. Man er gjerne det når man ikke taper. Det ble poeng på begge , det var en vanskelig kamp gitt forutsetningene og slik de spilte, de gjorde det trangt for oss, de er et godt fotballag o.s.v. Og det er naturlig selv om treners forståelse av en kamp sjelden matcher det vi andre sitter igjen med.

Men så er det ikke oss andre som har ansvaret heller.