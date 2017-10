Har tatt Norges gamle gulloppskrift. Nå vinner snart de svenske jentene

VAL SENALES (Dagbladet): Det ligger en mobiltelefon i nedtellingsmodus ved siden av den nye svenske superstjernen Stina Nilsson der hun blir intervjuet av en Dagblad-kollega. Sju minutter intervjutid var avtalen, og hun trenger nesten ikke å sjekke underveis. Stina har full kontroll over tida uansett. 0.03, 0.02, 0.01 og takk for seg til norske Dagbladet.

Vi var advart. Veteranen Anna Haag hadde en stund før avbrutt et intervju under denne presseseansen fordi en av lagvenninnene hennes brukte mer enn tilmålt tid:

- Det kommer en etter meg som er enda mer nøye, forklarte Anna uhøfligheten.

Hun hadde rett. Svensk kvinnelangrenn inn mot OL-sesongen er fokusert på detaljer, og den yngste stjernen aller mest.

Så er i hvert fall det norske skipublikummet også advart i god tid før sesongen.

FOR Stina Nilsson var bare noen detaljer fra det første individuelle VM-gullet sist vinter, og hun vet det. Den sjeldne taktiske blunderen i semifinalen på sprinten i Lahti var en lærepenge. Hun vil ikke oppleve noe slikt igjen, og har best mulig hjelp for å unngå det:

Når Stina eller en av de andre unge lovende svenske langrennsløperne endelig slår oss i mesterskap, skjer det på norsk vis.

Altså med konsentrasjon om de avgjørende detaljene.

DEN stadig lengre norske gullalderen i sporten følger jo en rød tråd. Ingen skinasjon har de siste ti årene vært så lojale til det samme treningsopplegget som Norge. Det har gitt en felles trygghet på hvordan det er klokest å utvikle langrennsløpere som både svensker og andre konkurrenter har manglet, men nå er konkurransebildet forandret.

Mens tyske Marcus Cramer styrer Sergej Ustijugov og de andre fremadstormende russiske herreløperne etter gamle norske treningsprinsipper, har den anerkjente trønderske skilæreren Ole Morten Iversen i halvannet år på samme vis formet et stadig sterkere svensk kvinnelag.

DET siste kommer som et resultat av at den svenske forbundssjefen Rikard Grips har strammet grepet om naboenes utvikling av langrenn. Etter noen klare tegn på stagnasjon klarte endelig svensk langrenn å samle seg om en tydeligere felles linje. Den er tålmodig og norsk, og er innført i alle ledd i den svenske langrennskolen. Men resultatene har kommet fortest hos jentene.

Det viktigste i den norske treningsmodellen er vektleggingen av en langsiktig utvikling. Der har svenskene tidvis slurvet med landslagssamlinger hvor de nestbeste har vært for fokusert på å følge de beste. Det har gitt både slitasje, sykdom og skader.

DET er derfor den knallharde kivingen er borte fra de svenske jentesamlingene. På gårsdagens beinharde rulleskiøkt oppover stupbratte Val Senales, var det langt mellom løperne. Ingen skulle lenger presses til å yte over evne i treningen med risiko om å møte veggen lenge før sesongen starter.

Slike overivrige treningsfeil synes adskillig bedre i den mer sårbare svenske sporten enn hos oss der nye talenter alltid står i kø. Men nå kan endringen i belastning og en mer individuell tilpasning etter forutsetninger, fort synes på vinterens resultatlister.

BAK Charlotte Kalla og Stina Nilsson har svensk kvinnelangrenn en gruppe unge løpere som minst ligger på et norsk nivå for denne aldersgruppen. Allerede sist vinter utfordret svenskene den tidligere så overveldende norske dominansen:

I verdenscupen var totalstillingen mellom Sverige og Norge 4 - 6 blant de tjue beste og 8 - 9 blant de femti beste.

I tillegg har oppkjøringen vært spesiell. Med et fokus på detaljer i trening, helse og ernæring har plutselig et helt landslag holdt seg friske.

Det er et bra tegn på et bedre Sverge og bedre kvinnelangrenn.