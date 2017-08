Her er alt du trenger å vite om Johaug-saken

(Dagbladet): Tirsdag får vi svaret på hvor lenge Therese Johaug er utestengt fra langrennssporet. Dommen har blitt utsatt flere ganger. Den skulle egentlig komme fredag 18. august, men ble utsatt ytterligere.

Her følger en oppsummering av sakens hendelsesforløp fra start til slutt.

1. september 2016

Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget er på høydesamling i Italia, nærmere bestemt Livigno. På september måneds første dag ankommer lege Fredrik Bendiksen støvellandet like før midnatt.

2. september 2016

Johaug og Bendiksen møtes ved frokostbordet. Her finner de ut at Johaugs lepper måtte behandles på grunn av solforbrenning.

3. september 2016

Dagen etter at Johaug og Bendiksen fant ut av at førstnevntes lepper trengte behandling, drar legen på et lokalt apotek i Livigno. Der kjøper han kremen Trofodermin og en annen krem. Grunnen til dette var at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den legekofferten som var med på turen.

4. september 2016

Kvelden etter at Bendiksen har kjøpt kremen, gir han den til Johaug. Han forsikrer henne om at kremen ikke står på WADAs liste over hvilke kremer som er forbudte å bruke.

Den sto altså ikke på dopinglista. Johaug bruker kremen frem til 15. september.

16. september

Johaug er tilbake i Oslo. Der blir hun dopingtestet. I forbindelse med testen melder hun fra om at hun har brukt kremen Bendiksen kjøpte til henne i Italia.

4. oktober

To og en halv uke etter at Johaug ble dopingtestet, får hun beskjed av Antidoping Norge om at de hadde funnet ulovlig stoff i urinprøven hennes.

13. oktober

Dette er dagen de fleste husker best. «Johaug tatt i doping» var nok en overskrift de færreste hadde sett for seg. Denne torsdagen kalte nemlig skiforbundet inn til pressekonferanse i Oslo.

Samme dag ble saken offentliggjort. Bendiksen trekker seg fra sin stilling med umiddelbar virkning.

19. oktober

Therese Johaug blir suspendert i to måneder av Antidoping Norge. Grunnen til suspensjonen er den positive dopingprøven. I tillegg blir det åpnet sak mot legen Fredrik Bendiksen.

27. oktober

En fattet Therese Johaug møter pressen for første gang etter at nyheten om at hun var tatt for doping kom ut.

- Jeg finner styrke gjennom kjærligheten jeg får gjennom det norske folket, gjennom familie, venner, støtteapparat og ikke minst Nils Jakob (kjæresten), sa Johaug til Dagbladet.

- Det har vært veldig opp og ned. Noen dager har jeg hatt lyst til å legge skiene på hylla. Men så tenker jeg på ski, trening og idrettsglede. Jeg vet nå at jeg skal tilbake igjen og skal kjempe med det norske folk i ryggen, sier Johaug.

- Jeg har ikke peiling på om symbolet var på pakka eller ikke, sier hun.

29. november

Antidoping Norge informerer om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016.

25.-26. januar

Muntlig dopinghøring hos domsutvalget i NIF. Finner sted på Ullevaal Stadion. Johaug sier dette:

- Det var en sjokkbeskjed jeg fikk 4. oktober. Livet mitt ble snudd på ett minutt. Jeg fikk hjelp fra kjæresten min Nils Jacob for å finne en sammenheng. Vi fant raskt ut årsaken til den positive dopingprøven. Det er det verste jeg kan oppleve som idrettsutøver. Det er alle utøveres største frykt. Jeg har mistet langrennsfamilien min, sier Johaug.

- Det har vært helt jævlig. Det har vært et følelsesmessig kaos i hodet mitt. Jeg måtte stå foran hele Norge og hele verden og fortelle at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve. Jeg føler jeg ikke har gjort noe galt.

- Jeg ønsker å få saken opplyst så mye som mulig. Og jeg ønsker å få en avgjørelse jeg kan forholde meg til. For jeg skal tilbake i skisporet

10. februar

Dommen er klar. Johaug utestenges i 13 måneder. Det betyr at hun rekker OL i Sør-Korea. Like etter melder Johaug i en pressemelding at hun ikke vil anke avgjørelsen. Heller ikke Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité (IOC) anker.

7. mars

Alt virker til å gå greit, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) velger å anke dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Johaug leverer en motanke til CAS. Manager Jørn Ernst fortalte dette om Johaugs reaksjon på anken:

- Hun er selvfølgelig veldig skuffa. Vi ønsket ikke å anke selv - vi ville sette en strek over det her. Men hun har vært i situasjonen før.

29. mars

Saken mot lege Fredrik Bendiksen henlegges av Antidoping Norge.

6.-7. juni

Lukket høring hos CAS i Lausanne. FIS' representanter snakket først, deretter pratet Johaugs advokater, før hovedpersonen selv snakket til slutt.

- Først og fremst er jeg glad jeg er ferdig med dette nå. Det var tøft å repetere alt igjen der inne, men samtidig ble det en fin opplevelse. Atmosfæren var god. Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.

31. juli

Det blir klart at den endelige dommen fra CAS skal komme innen fredag 18. august.

17. august

Therese Johaug og broren Karstein reiser til italienske Seiser Alm for å trene i høyden. Samme dag blir det klart at Johaug-dommen utsettes til tirsdag 22. august. Til Dagbladet uttaler Johaug følgende:

- Jeg er lei meg, og føler det er på tide å få svar. Jeg hadde sett frem til morgendagen ganske lenge. Det blir jo bare utsettelse på utsettelse. Jeg går rundt med telefonen på meg hele tiden og venter. Tirsdag håper jeg på en endelig beskjed, og at det ikke blir flere utsettelser.

22. august

Det har vært mye frem og tilbake i denne dagen, men i dag får vi endelig vite om Therese Johaug rekker OL eller ikke. Klokka 12.15 skal hun holde en pressekonferanse i forbindelse med dommen fra CAS.