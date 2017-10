Herjet i Neymars fravær

PSG - Nice 3-0

(Dagbladet): Han ble verdens desidert dyreste fotballspiller noensinne da han gikk til PSG for drøye to milliarder i sommer. Men PSG lider ingen nød når deres aller største stjerne på se fotballkamp fra sidelinja.

Neymar måtte nemlig stå over oppgjøret mot Nice fredag kveld etter at han pådro seg et rødt kort i forrige kamp.

Da sto Angel Di Maria og Edinson Cavani fram.

Strålende Cavani og Di Maria

Det tok bare fire minutter før hjemmelaget tok ledelsen på Parc des Princes. Angel Di Maria la ballen inn foran mål, og Edinson Cavani stupte ballen i nærmeste hjørne.

Bortsett fra at Mario Balotelli prøvde seg med et skudd, greide ikke Nice å yppe seg noe særlig.

Det var heller PSG smo kontrollerte. Cavani ble tomålsscorer etter at Di Maria nok en gang vartet opp med en lekker assist, som Cavani fikk kranglet inn i mål.

Rotet det til

Di Maria, som var strålende i første halvdel, forsøkte seg også med et skudd fra 15 meter. Det gikk rett på keeper.

Herjingen fortsatte.

3-0 ble det etter at Nice-forsvarerne rotet det til foran eget mål. Dani Alves fikk til slutt foten på ballen og satte ballen i mål.

Nice hadde til tider store problemer med å tøyle PSGs stjernegalleri, men klarte å holde resultatet til 3-0.