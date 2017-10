Hevder Conte er en «dead man walking»: - Helt ærlig, jeg er ikke bekymret

(FourFourTwo): Chelseas russiske milliardæreier Roman Abramovitsj har tidligere vist at han fort mister tålmodigheten med managere i klubben, selv de som vinner ligaen med Chelsea.

Siden han tok over London-klubben i 2003, har totalt 14 managere vært innom portene på Stamford Bridge. Ingen managere har sittet i sjefstolen lenger enn tre sesonger (José Mourinho lengst med 185 kamper mellom 2004 og 2007).

Mourinho er også den eneste manageren som har overlevd mer enn et år etter å ha vunnet Premier League med London-klubben.

Engelsk tabloidpresse har allerede begynt å skrive om murring innad i klubben. Før 4-2-seieren over Watford hadde ikke den regjerende ligamesteren vunnet på tre kamper. Mer skal ikke til for å skape negative overskrifter.

Dead man walking

Ifølge kilder tett på de blå skal støtteapparatet i klubben beskrive Conte som en «dead man walking», det skriver journalisten Duncan Castles. Han skriver at Conte allerede har bestemt seg for å forlate Stamford Bridge etter sesongen, dersom han ikke får sparken av Abramovitsj før den tid.

Noen av problemet skal være at Conte stadig klager på eierens «utilgjengelighet», at klubben ikke har gitt ham midler og støtte til få de spillerne han ønsker og at han ønsker mer kontroll innad i klubben. Det skal altså dreie seg om en maktkamp i kulissene, og hvis det er tilfellet er det alltid eieren som har siste ordet.

Conte føler nok at han ikke har fått nok spillere i troppen til å konkurrere både i hjemlig liga og Champions League. Forrige sesong hadde Chelsea fordelen med å ikke spille i Europa.

Chelsea hentet spillere som Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater, Alvaro Morata, Antonio Rudiger og Davide Zappacosta i sommer. Samtidig mistet klubben viktige spillere som Nemanja Matic og Diego Costa.

- Kanskje han forventet et annerledes overgangsvindu, men Abramovitsj har ikke vært gal på noen år. Manchester City og Manchester United har gjort noen store kjøp, så jeg kan se for meg at det er tyngre for Antonio å slåss på flere fronter med de samme spillerne, uttalte nylig tidligere Chelsea-manager Claudio Ranieri om situasjonen.

Allerede i sommer kom det liknende rapporter om rifter innad i Chelsea i engelske medier. Da skal partene likevel ha begravet stridsøksen, ifølge The Telegraph.

Det ble bekreftet i juli da italieneren skrev under på en ny toårskontrakt med klubben, det etter fjorårssesongen som ble beskrevet som en «utrolig suksess» av klubbstyret.

Ikke bekymret

Chelsea ligger allerede ni poeng bak ligaleder Manchester City etter like mange spilte kamper, men Conte er likevel ikke bekymret for egen framtid.

- Jeg er ikke som de andre managerne. Jeg er annerledes. Det er viktig å forstå det, sier Conte.

- Klubben må bedømme arbeidet og for å være ærlig, jeg bekymrer meg ikke for det, om jeg taper en kamp, om klubben vil gi meg sparken, sier italieneren.

Han påpeker at Chelsea tidligere har sparket managere etter «to tap eller tre dårlige kamper». Men at det er annerledes med ham.

- Jeg mener det ikke er likt for alle managere. Du endrer personen, du endrer arbeidet. Dersom du spør meg hvor mye jeg kjenner på den type press i klubben, er det ingenting. Helt ærlig, jeg er ikke bekymret. Jeg er veldig ærlig. Alle som kjenner meg godt vet at dette er det siste jeg tenker på. Min minste bekymring, sier Conte.

Italieneren virker iallfall å ha støtte blant Chelsea-fansen, som sang navnet hans selv da Chelsea lå under 1-2 mot Watford før kampen ble snudd. Conte omtalter forholdet til supporterne som «utrolig».

Da Chelsea snudde kampen svarte også manageren med å kaste seg inn i folkemengden til sine elskede fans.

Støttes av spillerne

Før kampen mot Watford ble det snakket om Contes framtid i klubben. José Mourinho fikk blant annet sparken i desember etter liknende rapporter i forkant.

Men det er ikke bare blant fansen Conte har støtte. Også spillerne er på italienerens side. Chelsea-keeper Thibaut Courtois insisterer på at spillerne er villig til å kjempe for Conte.

- Vi er klare til å kjempe for treneren. Jeg husker hva som skjedde for to år siden under José Mournho og ting begynte å bli sagt, det var historier om garderoben uten å vite hva som skjedde, sier Courtois til Evening Standard.

- Vi er glade for å vise at vi er klare for å kjempe. Vi vet alle hva som ville skjedd dersom vi hadde tapt mot Watford, sier Chelseas sisteskanse.

Chelsea-managere siden 2003: José Mourinho (juni 2003 til september 2007)



Avram Grant (september 2007 til mai 2008)



Luiz Felipe Scolari (juli 2008 til februar 2009)

Ray Wilkins (9. februar 2009 til 16. februar 2009) Guus Hiddink (februar 2009 til mai 2009) Carlo Ancelotti (juli 2009 til mai 2011) André Villas-Boas (juni 2011 til mars 2012)

Roberto Di Matteo (mars 2012 til november 2012) Rafael Benitez (november 2012 til mai 2013) José Mourinho (juni 2013 til desember 2015) Steve Holland (17. desember 2015 til 19. desember 2015) Guus Hiddink (desember 2015 til mai 2016) Antonio Conte (juli 2016 -) Klopp og Liverpool slaktes: - Flaut og ydmykende