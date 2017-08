I fjor tok han OL-sølv i Rio. Nå er Jack Bobridge tiltalt for salg av ecstasy

(procycling.no): Under dekknavnet «Operation Inception» har politiet i den australske byen Perth de siste månedene jobbet for å rulle opp salg av såkalt partydop på gatenivå.

I den forbindelse ble plutselig tidligere OL-sølvvinner i tempo, Jack Bobridge, et mål i etterforskningen.

28-åringen ga seg på toppnivå så sent som i fjor, og driver i dag et treningsstudio.

Politiaksjon mot tiltaltes hus

Avisen The West Australian skriver at Bobridge er tiltalt blant annet for salg av ecstasy, og dermed ble tvunget til å møte opp i et rettslokale i Perth, onsdag.

I den forbindelse ønsket han ikke å uttale seg til pressen.

Naboer har fortalt til The West Australian at opp mot seks kjøretøyer, med både sivilt og uniformert politi, aksjonerte mot boligen til Bobridge i Yokine som et ledd i aksjonen. Det ble også tatt i bruk hunder i søket etter ulovligheter.

Politiet uttalte at de hadde ransakelsesordne både til den tidligere idrettsutøverens hjem og en annen lokasjon nord i byen.

The West Australian skriver at Bobridge ifølge politiet skal ha solgt store mengder MDMA (virkestoffet i ecstasy) mellom mars og juli i år, i Perth - men også i nærliggende byer som Stirling, Balcatta og Leederville.

Overnattet i arresten - løslatt mot kausjon

Etter en natt i varetekt ble Bobridge sluppet fri mot kausjon tilsvarende over 60 000 norske kroner. Han skal også ha måtte love ikke å forlate landet, og måtte levere inn passet sitt, skriver perthnow.com.au.

Avisen skriver at han også ble nektet å kontakte en annen medtitalt i saken. Bobridge har totalt seks tiltalepunkter mot seg, og må tilbake i retten neste måned.

Som toppsyklist har Bobridge levert imponerende resultater. Han har deltatt i tre OL, sist under Rio-lekene for et drøyt år siden. Der var han del av det australske laget i forfølgelsesritt som tok sølv.

Han har også tatt fire gull under Samvelde-lekene, og har vært verdensmester i banesykling.

I november i fjor ga han seg som toppsyklist. I 2010 ble han diagnostisert med leddgikt. Det skal også ha vært grunnen til at han avsluttet karrieren hos Trek-Segafredo.

