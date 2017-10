- Ingen er så dømmende som oss nordmenn i forhold til utlendinger

VAL SENALES (Dagbladet): Lørdag skapte den tidligere skiløperen og nåværende langrennseksperten i Sveriges Televisjon, Mathias Fredriksson, bølger da han luftet sin tvil om Therese Johaugs forklaring i dopingsaken.

- Jeg håper at de som utferdiget dommen vet alt. Men jeg er ikke helt sikker på at alt er blitt kjent for allmennheten. Jeg vil heller si at det er trolig at det har det ikke, sa Fredriksson i et intervju med den svenske avisa Expressen.

- Altså, det er dette med leppekremen som hadde tydelig dopingmerking. Selv om de sier at de ikke hadde sett det, så låter det veldig, veldig merkelig at både legen og Therese ikke fikk dette med seg, fortsatte han.

Vekker oppsikt

Johaug har som kjent hele tida forklart at hun fikk salven av daværende landslagslege Fredrik Bendiksen, og at hun stolte hundre prosent på ham.

- Jeg har ikke peiling på om symbolet var på pakka eller ikke, sa Johaug til Dagbladet for ett år siden.

Men Fredrikssons ferske uttalelse vekker oppsikt innad i langrennsmiljøet. Akkurat nå er de fleste landslagene i verden på forskjellige samlinger inn mot den kommende sesongstarten, og i Sveriges leir opprører SVT-ekspertens utspill.

- Jeg har en opplevelse av at det er enkelte som har en agenda som er noe annet enn det som gagner skisporten. De får uforholdsmessig mye spalteplass, sier det svenske damelandslagets norske sjef, Ole Morten Iversen, til Dagbladet.

- Jeg syns dette kan få en slutt nå. Jeg vet ikke om alle har rett til å få vite alt, så nå syns jeg vi skal gå videre, sier landslagsveteranen Anna Haag, og får støtte av Ida Ingemarsdotter:

- Det er han som har sagt det, og det får stå for hans regning. Jeg har ikke noe mer å si om det. Therese har fått sin dom.

Ikke noe juks

Flere svenske aviskommentatorer har i lengre tid sådd tvil om Johaugs forklaring på hvordan hun fikk det anabole steroidet clostebol inn i kroppen. At utspillet og tvilen denne gangen kommer fra en tidligere svensk landslagsløper i langrenn, overrasker Iversen.

- Ja, og det overrasker meg om han har sagt det. Jeg har sagt det noen ganger før, for jeg kjenner jo det norske systemet, og jeg kjenner det svenske systemet. At det er noe systematisk forsøk på juks i norsk og svensk langrenn, det er ikke mulig. Det er faktisk ikke mulig innenfor det systemet vi har. Hva folk gjør utenfor er noe helt annet, men innenfor systemet er det ikke mulig. Hvis folk mistenker norsk langrenn for dét, så er de helt på jordet. Det er jeg hundre prosent sikker på, sier Ole Morten Iversen til Dagbladet.

- Men det vi kanskje glemmer som nordmenn er at det er ingen som er så dømmende som oss i forhold til utlendinger. Og når vi får den i fleisen, at det kanskje skjer noe tilsvarende hos oss, så får vi finne oss i at utlendingene tenker sitt. Og Therese har jo alt imot seg. Det skal ikke være mulig å gå så fort på ski som hun gjør, men det er ingen som vet hvor hardt hun har jobbet for å komme dit hun er. Det vet jeg og du, men folk som ikke vet det tenker litt sånn som med Mühlegg. At det ikke er mulig. For henne er det opplagt mulig. Og for Marit også. Men sånn er det blitt, og jeg syns hele saken er trist.