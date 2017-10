Ingen gullbonus for Maanum og Minde: - Hvordan er det mulig? Horribelt

Søndag sikret Linköping sitt annet seriegull på rad ved å spille 0-0 mot Kvarnsveden, men Fride Maanum og Kristine Minde får ingen gullbonus. I svensk kvinnefotball er det ikke en egen påskjønnelse å få når man blir seriemester.

- Svensk mester og 0 kroner i prispenger. Hvordan er det mulig? Horribelt, skriver Linköping på .

Mandag kveld skal gullet feires i Östergötland, men seriemesteren klarer ikke å legge skjul på sin frustrasjon over svake økonomiske vilkår.

- Vi er fortsatt der, i 2017, at det er så lite penger i kvinnefotballen at det ikke engang er prispenger å dele ut. Vi skal ikke sammenlignes oss med herrene, men det er ekstremt store forskjeller. Nå snakker vi om et lag som er best i Sverige, og vi spiller i en liga der det ikke er noen pengepremier i det hele tatt. Jeg tror ikke det er mange herrelag som hadde gått med på det, sier klubbdirektør Maria Haglund til Aftonbladet.

Allsvenskan for menn har totalt en omsetning på 2,25 milliarder kroner i året. Til sammenligning omsetter Damallsvenskan for 245 millioner kroner, skriver Aftonbladet.

Malmö FF, som nylig ble seriemester på herresiden, fikk litt over 17 millioner kroner i prispenger. I Damallsvenskan blir det delt ut klart mindre summer, og fordelingen er lik uavhengig av plassering.

NTB