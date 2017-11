IOC utvider søket kraftig: Hele den russiske OL-troppen etterforskes

(Dagbladet): Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov utestenges på livstid fra olympiske leker og får kansellert sine resultater fra OL i Sotsji 2014.

Også sakene til Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov, Julija Ivanova og Jevgenija Sjapovalova er under behandling. Kvartetten kan besegle samme skjebne som sine landsmenn. Avgjørelsene i disse sakene ventes i løpet av kort tid.

Men det stopper ikke der. Disse seks og de øvrige 22 russiske utøverne som er nevnt i McLaren-rapporten kan få massivt selskap på den uhyggelige lista. Dagbladet får opplyst at den olympiske komité IOC utvider søket til å omfatte absolutt alle russiske utøvere som deltok under vinter-OL i Sotsji i 2014.

Det betyr at heller ikke norgesvennen Ilja Tsjernousov, som tok OL-bronse på femmila bak Legkov og Vylegzjanin i Sotsji, kan føle seg trygg. Også Tsjernousovs prøver vil etterforskes, hvilket betyr at Martin Johnsrud Sundby i teorien kan rykke opp fra 4. plass til OL-gull på femmila.

Til det russiske nettstedet Sport.ru sier Vylegzjanin at han forventer samme nedslående skjebne som Legkov.

- Hvis Legkov og Belov får en slik dom, kan vi andre også forvente det samme, sier han.

Historiebøkene kan bli endret

Strykes resultatene til Legkov, rykker det norske stafettlaget - altså Sundby, Petter Northug, Eldar Rønning og Chris André Jespersen - opp til bronse. Strykes resultatene til Vylegzhanin, rykker også sprintstafettgutta opp til bronse, med andre ord Petter Northug og Ola Vigen Hattestad.

I så fall vil norsk herrelangrenn øke sin medaljefangst fra skuffende to medaljer til hele fem medaljer. Sundby og Northug kan dermed få to nye OL-medaljer hver. I tillegg kan blant annet 44 år gamle Sergej Dolidovich rykke opp til medaljeplass på femmila. Hviterusseren ble opprinnelig nr. 5, like bak Sundby.

Det er funnene til Oswald-kommisjonen og Schmid-kommisjonen som kommer til å avgjøre dette. Schmid-kommisjonen undersøker - i kjølvannet av McLaren-rapporten - om Russland har bedrevet systematisk og statsdrevet doping, mens Oswald-kommisjonen er mer rettet mot utøversiden og alle de individuelle dopingprøvene.

- Oswald-kommisjonen undersøker de 28 utøverne som er nevnt i McLaren-rapporten. Dette søket er utvidet til at prøvene til alle russiske deltakere fra Sotsji-OL skal undersøkes, sier det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen til Dagbladet.

Kommisjonene anvender nye analysemetoder som ettergår om prøvene har blitt åpnet og manipulert. IOC kommer i løpet av kort tid med en begrunnelse på hvorfor de valgte å utestenge Legkov og Belov på livstid og diskvalifisere alle deres resultater fra Sotsji-OL.

Vil anke til CAS

Samtidig varsler russerne at de vil anke den knallharde dommen fra IOC. Jelena Välbe er klokkeklar:

- Selvfølgelig er vi ikke enige i avgjørelsen. Vi kommer til å anke saken så raskt vi har alle faktaene på bordet, sier den russiske langrennslegenden til Sport Express.

Ankemuligheten som finnes er å ta saken videre til CAS, opplyser IOC til Dagbladet, all den tid det ikke finnes noe ankesystem i IOC.

Russerne ser på livstidsutestengelsen av Vylegzjanin og Belov i olympiske leker som et hardt slag i trynet. Det betyr at russerne mister to av sine beste menn, og det vil bli langt vanskeligere å sette opp ankermann Sergej Ustjugov i gullposisjon på stafetten.

Samtidig er det mulig at Russland kan bli kollektivt straffet og utestengt som en nasjon fra OL i Pyeongchang i februar, som blant annet Expressen-kommentator Tomas Pettersson oppfordrer til.

- Om IOC nå har bevis som de antyder, finnes det bare en vei å gå: Russland må straffes kollektivt, skriver han i en kommentar.

Sjokkert over avgjørelsen

Til Dagbladet sier IOC-medlemmet Kloster Aasen at en diskusjon om en potensiell kollektiv utestengelse av Russland i vinter-OL først kan bli aktuelt hvis Schmid-kommisjonens funn støtter konklusjonen i McLaren-rapporten om systematisk og statsdrevet doping.

Marcus Kramer, som i en rekke intervjuer med Dagbladet har hevdet at Legkov er ren, reagerer med sjokk på IOC' avgjørelse.

- Jeg ringte Legkov og Belov da jeg så pressemeldingen fra IOC. De orket ikke å snakke så mye akkurat nå. De tar det selvfølgelig veldig tungt. Jeg er sjokkert. Jeg kan ikke forstå det, sier tyskeren til Sport Express.

- Jeg er ikke hundre, men tusen prosent sikker på at guttene mine er rene. De har aldri testet positivt på noen prøver. Det er det vi må forholde oss til. Vi var alle sikre på at utøverne våre ville bli frikjent. Nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Vi er i sjokk. Ord kan ikke beskrive hvor synd det er på guttene. De har jobbet så hardt.

Raser mot IOC

Også Legkovs agent reagerer med sjokk, vantro og sinne.

- Med denne avgjørelsen går IOC mye lenger enn funnene som ble presentert i McLaren-rapporten uten ytterligere etterforskning. IOC dømmer dem uten bevis. Dette er en skandaløs dom, skriver Legkovs advokat Christof Wieschemann på sine hjemmesider.

Norges Skiforbund er mer forsiktig i sine uttalelser.

-Vi kjenner ikke detaljene og har kun informasjon gjennom media, men dette er uansett en trist og nedslående dag for internasjonal skisport. Vi avventer nå en begrunnelse for IOC sin avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

- Nå har de involverte allerede uttalt at de vil anke dommene og vi håper det vil komme en endelig avgjørelse så raskt som mulig, sier Røste.

Martin Johnsrud Sundby bryr seg lite om at han kan rykke opp fra 4. plass til OL-gull.

- Dette er bare trist for langrennssporten, uansett hva konklusjonene i sakene blir. Hvis dette ender med at jeg mottar olympiske medaljer, har jeg ingen glede av dem med dette bakteppet, sier Johnsrud Sundby.

Northug jubler

Petter Northug reagerte imidlertid på en helt annen måte da Dagbladet tok kontakt rett etter IOC' pressemelding.

I en SMS til Dagbladet varslet Mosvik-ekspressen jubel og feiring over potensielt nye OL-medaljer på premiebordet.

Chris André Jespersen, som selv får en OL-medalje ekstra om russerne ikke vinner fram med anken, sitter igjen med en ambivalent følelse etter den overraskende nyheten fra IOC.

- Det er rart å få en medalje i posten. Hvis russerne ikke når fram med en anke og jeg får en OL-bronse i ettertid, tar jeg gjerne imot den medaljen, sier Jespersen til Dagbladet.

- Men det er samtidig bittert. Min eneste verdenscupseier fikk jeg et halvt år i etterkant. Min eneste OL-medalje ser nå ut til å komme over tre år etter løpet. Det er surt.

Irritert Jespersen

- Hva gjør dette med synet ditt på Legkov og Belov?

- Man blir jo irritert på folk som jukser og ødelegger den umiddelbare gleden for dem som egentlig skulle ha vunnet medaljer. Hvis bevisene er klare på at Legkov har dopet seg, er det likevel bedre å få medaljen seint enn aldri, sier Jespersen.

- Har du mistenkt dem?

- Jeg hadde aldri noen mistanke før McLaren-rapporten kom fra. Legkov gikk jo ikke så raskt at det var urealistisk. Jeg har ikke brukt noe tid og energi på å tenke over det.