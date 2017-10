Jakter den ultimate kampen: - Ali sa at han aldri hadde vært så nær døden. Dit vil jeg også

MELSOMVIK (Dagbladet): - Jeg er ubeseiret verdensmester og kan egentlig gjøre akkurat som jeg vil, sier Cecilia Brækhus etter at hun senket den svenske bokseren Mikaela Laurén i Stokke lørdag natt.

Hun har sitt store forbilde i Muhammad Ali. Som omtrent alle bokseentusiaster har.

- Han sa noe fint en gang. Som jeg har hatt som et motto. Det er mitt favorittsitat. Det var etter at han hadde kjempet seg gjennom «The Thrilla In Manila» mot Joe Frazier, sier Brækhus.

Så sier hun:

- Ali sa at han var i ferd med å møte Gud. Den kampen var den ultimate boksekampen. Muhammad Ali var så sliten og utkjørt i den fjortende runden. Og Joe Frazier kom etter ham. Ali sa at han aldri har vært så nær døden. Dit vil jeg også en gang. Jeg ønsker den ultimate boksekampen, sier Cecilia Brækhus.

Den legendariske kampen endte med at en forslått Frazier sa til treneren: «La meg fortsette » , men fikk til svar: «Nok er nok, Joe ». Dermed beholdt Ali VM-tittelen.

Nå skal Brækhus på jakt etter liknende utfordringer som Muhammed Ali sto overfor.

Det er mulig hun finner den amerikanske drømmen i Las Vegas. Hun har lenge ønsket seg dit. For å møte de beste amerikanske kvinnebokserne.

Muligens kan hun få oppleve den ultimate kampen der.

Men hun sier også:

- Det er en misforståelse at det ikke finnes kvalifisert motstand også i Europa eller i Norden. Og det kan tenkes at min neste kamp vil foregå der. Jeg vet ikke. I proffboksing er ingenting forutsigbart, sier den norske boksedronninga.

Hun er stolt over hva hun har oppnådd. Og hun har grunn til det.

Cecilia Brækhus er ubestridt verdensmester. Hun er den eneste i verden, uansett kjønn, som innehar samtlige fem mesterbelter fra de fem forskjellige forbundene som betyr noe innenfor denne idrettsgrenen.

Etter kampen mot Mikaela Laurén kom hun med en utblåsning foran åpen mikrofon. Hun ville sette på plass alle de som mener de forstår seg på proffboksing.

- Men som ikke har peiling i det hele tatt, sier hun.

Brækhus forklarer:

- Det er en tøff, hard og rå bransje. Jeg tror man må utenfor Norge for å forstå det. Jeg har erfart det. Jeg har bodd i en kjeller i Tyskland. Jeg har sett en armener komme gående inn på gymmen, omtrent med alt han eide i en bærepose i den ene hånda. Det var alt han eide. Han jobbet beinhardt og ble verdensmester. Jeg har sett en lutfattig cubaner som flyktet fra regimet i landet sitt og kom seg til Tyskland. Også han ble verdensmester, sier hun.

- Det er bare en ting som gjelder i proffboksing. Det er hardt arbeid.

- Steintøft

Cecilia Brækhus kan identifisere seg med armeneren. Hun bygget seg opp fra ingenting til å bli den store dronninga innenfor internasjonal proffboksing.

- Jeg vet hva det vil si. Det er steintøft å komme seg framover og opp i denne sporten. Det er ikke mange i Norge som kan forestille seg det. Her tror man det går på skinner.

Hun sier:

- Proffboksing er ingen idrett med støttehjul.

Cecilia Brækhus har ene og alene æren for at proffboksingen ble innført i Norge etter over 30 år med forbud.

- Det tok meg fem år å få boksingen tilbake til Norge. Det skjedde ikke av seg selv. Og jeg har betalt av mine egne penger for å komme meg framover, sier hun.

Det har vist seg å være en virkelig god investering.

Nå kan hun rette øynene opp mot universet. Verden ligger foran henne. Hun kan ta akkurat den kampen hun ønsker. Og hun kan reise akkurat dit hun vil for å bokse.

Cecilia Brækhus er ønsket av en hel bokseverden.

- Men aller først skal jeg ha en skikkelig god ferie, sier hun med et stort smil.