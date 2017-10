Jansrud om avlysnings-konspirasjonen: - Like stor fordel for meg

SÖLDEN (Dagbladet): Været i Østerrike er i dag av den sorten som gjør det umulig å gjennomføre et storslalåmrenn i orkankastene på toppen av Rettenbach-breen over Sölden.

Uværet har vært varslet lenge, men da det internasjonale skiforbundet og arrangøren avlyste rennet tidlig i morges, kokte det over for den amerikanske superstjerna Ted Ligety på Twitter.

- Det virker rart å avlyse et renn klokka 06.45 i Østerrike når deres største stjerne er midlertidig borte ..., skrev han, og fulgte opp med en ny like etter:

– Det er kanskje et fryktelig vær der oppe, men når presidenten i OSV (Østerrikes Skiforbund) sier til folk mange dager i forveien at det vil bli avlyst, så stinker det.

Like stor fordel Jansrud

De norske stjernene har ingen tro på en østerriksk konspirasjon for å få rennet avlyst i påvente av at verdens beste alpinist, Marcel Hirscher, skal komme tilbake fra skade.

- Nei, det har jeg ikke. Det virker å være en litt amerikansk twitter-vind om dagen, med konspirasjonsteorier, men jeg tror ikke det. Nå har ikke jeg vært oppe på fjellet, men av det vi har sett av live-webcams og andre ting så virker det å være vanskelig å gjennomføre. Den avgjørelsen i seg selv er grei, men så får heller spørsmålet være om hvorvidt man skulle kjørt to renn i går, sier Jansrud til Dagbladet.

For været lørdag var, til tross for at også kvinnenes start ble flyttet ned i bakken på grunn av vind, mer enn godt nok til å gjennomføre renn. Og værmeldinga for dagen i dag har vært fryktelig hele uka.

Det var med andre ord ingen overraskelse at det stormet i verdenscupløypa i dag og at alpinlandslaget måtte flytte treninga innendørs.

- Det er jo noe i FIS-reglementet om det første og siste rennet i året som ikke kan flyttes på. I det store og hele bildet er denne avgjørelsen bra, både for tilskuernes og vår sikkerhet. Det er jo synd, men jeg har ikke trua på at dette blir gjort for Marcel Hirschers del, sier Jansrud.

- Men det er ingen tvil om at det er til Hirschers fordel?

- Nei, nei, men det er ingen tvil om at det er til min fordel også, så han kunne like gjerne twitra til meg, på en måte. Men han føler vel det er litt mindre punch i Østerrike når ikke Hirscher er her, ler han.

- Det viser jo bare at når du tar den uttalelsen og går litt bak det, så er det mange det er bra for og det er mange det er kjipt for. Ligety pleier å være veldig god i Sölden, mens det kommer gunstig for Marcel og meg selv og mange andre.

Ingen styrer været

For Leif Kristian Haugen passer det litt dårligere å få en avlysning i storslalåm, men heller ikke han tror på Ligetys konspirasjonsteori.

- Jeg tror arrangøren har gjort en riktig og grundig avgjørelse. Jeg vet at de ikke bare tenker på oss som rennløpere, men de tenker også på sikkerheten vår. I tillegg er det ganske mange tilskuere som skal opp der, og når det er orkan i kastene så tror jeg kanskje de gjør rett i å avlyse. Det er en bratt vei som skal kjøres opp der også, med mange busser og biler. Vi har alle lyst til å kjøre renn, men vi har også lyst til å konkurrere under forhold der vi alle har likt grunnlag. Det er ingen av oss som får gjort noe med været, sier Haugen til Dagbladet.