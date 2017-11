- Jeg håper vi kan hjelpe hverandre

Mens det svenske langrennslandslaget over nyttår skal tilbringe den siste OL-oppladningen i Japan, velger Kalla å bli værende i Europa.

Også Bjørgen har bestemt seg for å reise til Italia og Seiser Alm. Det til tross for at landslaget har andre planer. I sporet er de rivaler, men utenom er Kalla og Bjørgen gode venner. De har allerede snakket sammen om den siste OL-oppkjøringen.

- Vi har tenkt over det. Hun skal være i høyden, og det samme skal jeg. I tillegg er det på samme sted, sier Kalla til Expressen.

Hun nøler litt på det, men erkjenner til slutt at hun og Bjørgen trolig kommer til å bistå hverandre i Seiser Alm før turen går til Pyeongchang.

- Det er et såpass lite sted, så … Forhåpentligvis er det massevis av spor der, men man treffes likevel ganske ofte.

- Dere kan passe på hverandre?

- Ja, jeg håper virkelig at vi kan hjelpe hverandre.

Så sent som i helgen trente Kalla og Bjørgen sammen i Val Senales. På Instagram la svensken ut et bilde av de to med bildeteksten «Takk for drahjelpen i stormen, Marit».

OL går i tidsrommet 9. og 25. februar, mens verdenscupåpningen skjer i finske Ruka 23. november.

NTB