- Jeg tror det er jeg som er malen på utålmodighet

SØLDEN (Dagbladet): Ragnhild Mowinckel er fortsatt bare 25 år gammel, men har etterhvert skaffet seg lang erfaring fra verdenscupen i alpint.

Sakte men sikkert har hun klatret oppover rankingene og resultatlistene, og i fjor kronet hun nesten den reisen med karrierens første pallplass i storslalåmrennet i Semmering.

Hun var fem små hundredeler bak Victoria Rebensburg i Semmering, og helga etter suste hun inn til sjetteplass i Maribor.

Så når får norske tv-seere se Ragnhild Mowinckel på premiepallen i verdenscupen?

- Du, det håper jeg å kunne si at er dette året. Det håper jeg virkelig, men vi får se. Nå er jeg kommet så nærme du kan komme pallen uten å komme på den, så det er et naturlig steg videre, sier Ragnhild Mowinckel til Dagbladet.

Inne på noe

Vi står midt mellom fotoshoot og lagpresentasjon i sentrum av alpelandsbyen Sølden. Det er høyttalerpresentasjoner, glühwein og all verdens alpinkjørere på alle kanter.

Alpinsirkuset starter sesongen her, og jammen er det et sirkus. Før kunne Mowinckel la seg stresse av sånne omgivelser, men det gjør hun ikke lenger.

Hun har i stedet konsentrert seg knallhardt om å kneppe inn de nødvendige hundredelene når sesongen nå er i gang.

- Vet du hva? Jeg tror jeg er inne på noe nå. Det er litt sånn en følelse man har fra forrige sesong og at man vet at det man holder på med er riktig vei. I tillegg tror jeg at jeg er blitt litt roligere og kan begynne å høste av den erfaringen jeg har skaffet meg. Nå kan jeg ha litt lavere skuldre, for jeg vet at det kommer, sier hun til Dagbladet.

- Har du vært utålmodig før?

- Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje det er jeg som er malen på utålmodighet, så det er kanskje litt der det ligger. Jeg er litt rastløs av meg, så helst skulle jeg vært best i går, men generelt sett merker jeg at det kommer nå. Jeg er ikke så redd for at det ikke gjør det, så nå handler det bare om å få det ut i renn også.

Høye forventninger

I høst er det i storslalåm Mowinckel har hatt den beste følelsen på trening. Det er forsåvidt der hun har vært best tidligere også, men sjetteplassen i super-G fra forrige vinter viser at hun har flere kort på hånda når verdenscupen begynner for alvor om en måned.

Det gjør også at forventningene til henne stiger.

- Naturlig nok gjør det det, men det er også en fallgruve det er lett å falle ned i. Det er ikke første året jeg er rask på trening, men det er første året jeg kjører med litt senkede skuldre, sier hun.

Men skuldrene er likevel ikke så lave at hun ikke forventer store ting av seg selv denne sesongen.

- Jeg blir skuffa om jeg ikke får den pallplassen i år, det er helt klart. Når jeg hadde den sesongen jeg hadde i fjor, så er det naturlig å ta et steg opp. Hvis jeg ikke gjør det står jeg på stedet hvil, og det er framgangen jeg er ute etter.

Første omgang av verdenscupåpningen i storslalåm begynner klokka 10 i dag.