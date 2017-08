Johaug droppet morgenøkta - vil være for seg selv fram til dommen faller

SEISER ALM/OSLO (Dagbladet): Tirsdag kommer CAS med sin dom i Therese Johaug-saken, hele 321 dager etter at det ble funnet spor av stoffet clostebol i en dopingtest. Stoffet fikk Johaug i seg gjennom en krem hun brukte på en solforbrent leppe.

Nå venter en hel langrennsverden - og Johaug selv - på den endelige dommen fra Idrettens voldsgiftsrett (CAS), etter at FIS valgte å anke dommen fra NIFs domsutvalg på 13 måneder.

Johaug har trent målrettet til tross for utestengelsen, og befinner seg nå på et høydeopphold i Seiser Alm sammen med lillebror Karstein.

- Hun har stått over morgenøkta i dag, og vil være for seg selv fram til dommen faller, sier manager Jørn Ernst til Dagbladet tirsdag morgen.

Norsk presse samler seg foran hotellet Steger-Dellai der Johaug bor. Johaug-leiren har invitert til pressekonferanse klokka 12.15. Den finner sted i tredje etasje på hotellet, i en dunkelt innredet konferansesal.

- Ubegripelig

Johaug var til stede i CAS og avla sin forklaring 7. juni. CAS lovet å komme med sin dom over sommeren, og datoen ble i utgangspunktet satt til 18. august. Før helga kom derimot beskjeden om at fristen ble utsatt enda en gang, noe Johaug tok tungt.

- Det er vanskelig å tolke hva det betyr, men det blir mye følelser. Jeg er lei meg, og føler det er på tide å få svar, sa Therese Johaug til Dagbladet.

Expressens langrennsekspert Tomas Pettersson reagerer nå på behandlingen av Johaug:

- 321 dager senere (trehundreogtjueen!) skal CAS levere den endelige dommen. 76 (syttiseks!) dager etter at samme CAS holdt høringen med Johaug. Ingenting kan få meg til å synes at den ventetida er begripelig eller ok, skriver Pettersson i dag.

- Selv synes jeg, som de aller fleste av Johaugs konkurrenter, at hun skal få delta i OL. Fra dag én har jeg ment at det er like selvsagt som at hun skal straffes, fortsetter kommentatoren.

Internasjonal oppmerksomhet

Det er stor spenning knyttet til resultatet i den endelige dommen. NIFs domsutvalg satte ned en dom på 13 måneder - en dom FIS anket fordi de syntes den var for mild.

Opprettholdes eller minskes dommen, rekker Therese Johaug OL. Det sier seg selv hvor mye det vil bety. Velger CAS å øke dommen til 16 måneder - som her blir ulykkestallet - eller mer, mister 29-åringen mesterskapet.

Saken er omtalt i flere internasjonale aviser tirsdag morgen. Finske Ilta-Santomat har listet opp grunner for og imot lengre utestengelse.

Flere svenske aviser kjører live-dekning allerede fra morgenen av.

Satser videre uansett

Mange lurer nok på hva Johaug gjør om hun ikke skulle få drømmen oppfylt om å slå tilbake i de olympiske lekene kommende vinter.

Vil hun da gi opp og legge skiene på hylla?

Svaret er nei. Det norske langrennsesset har tidligere uttalt at hun vil fortsette karrieren selv om OL i 2018 skulle ryke.

Det vil likevel være en enorm stor nedtur etter å ha vært isolert og trent for seg selv i et år med OL som det store målet og OL som de to bokstavene Johaug har tenkt på om og om igjen.

Nå krysser hun alt hun har for en dom under 16 måneder