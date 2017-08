Johaug har fått vite CAS-dommen

SEISER ALM/OSLO (Dagbladet): Tirsdag faller den endelige dommen etter at Therese Johaugs dopingsak har vært oppe i CAS.

Manager Jørn Ernst bekrefter overfor Dagbladet at 29-åringen allerede har fått dommen. Den offentliggjøres for resten av oss i formiddag.

Johaug har innkalt til pressekonferanse i Seiser Alm - der hun for tiden befinner seg på høydeopphold - klokka 12.15.

Det er ti grader og overskyet i morgentimene i Alpene. Therese Johaug droppet morgenøkta tirsdag, og ville være alene fram til dommen faller.

Utsettelser

Norsk presse samlet seg tidlig foran hotellet Steger-Dellai der Johaug bor. Pressekonferansen finner sted i tredje etasje på hotellet, i en dunkelt innredet konferansesal.

Johaug var til stede i CAS og avla sin forklaring 7. juni. CAS lovet å komme med sin dom over sommeren, og datoen ble i utgangspunktet satt til 18. august. Før helga kom derimot beskjeden om at fristen ble utsatt enda en gang, noe Johaug tok tungt.

- Det er vanskelig å tolke hva det betyr, men det blir mye følelser. Jeg er lei meg, og føler det er på tide å få svar, sa Therese Johaug til Dagbladet.

Dette er saken

Det hele startet 4. september i fjor, da landslagslege Fredrik Bendiksen ga Therese Johaug kremen Trofodermin som behandling for solforbrent leppe under et høydeopphold. Grunnen til at han kjøpte den var at han ikke hadde med seg den kremen landslaget normalt brukte.

16. september ble Johaug dopingtestet hjemme i Oslo. Tidlig neste måned ble hun informert om at det var funnet et ulovlig stoff i prøva.

Påtalenemnda i Antidoping Norge nedla en innstilling på 14 måneders utestengelse - for Norges Idrettsforbunds domsutvalg ga Johaug en straff på 13 måneder. Det var en avgjørelse Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket til CAS.

Dette er Johaug-saken 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom like før midnatt Livigno, der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen. 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funn av ulovlig stoff i urinprøven. 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.–26. januar. 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken ville falle i god tid innen en måned. 10. februar: Domsutvalget kom med sin dom. Johaug ble utestengt i 13 måneder. 15. februar: Johaug meddelte i en pressemelding at hun ikke ville anke domsutvalgets avgjørelse. 16. februar: Antidoping Norge anker heller ikke Johaug-dommen. 6. mars: Den internasjonale olympiske komité (IOC) anker ikke dommen. 7. mars: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Johaug bestemmer seg senere for å levere en motanke til CAS. 29. mars: Påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot Fredrik Bendiksen. 6. juni: Lukket høring i Johaugs dopingsak hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. 22. august: Dommen er offentliggjort. (NTB)