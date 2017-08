Johaug kan forsøke bakveien til OL. Men det er ett stort sveitsisk problem

(Dagbladet): Kl. 12.00 i morgen kommer - etter det Dagbladet får opplyst - pressemeldingen som gir svar på spørsmålet som hele langrennsverden venter i spenning på:

Hva har CAS (Idrettens voldgiftsrett) kommet fram til, og hvor lang straff får Therese Johaug?

13 måneder vil i dette tilfellet være et lykketall, som gjør at Johaug vil få med seg hele verdenscupsesongen og ikke minst det store høydepunktet, vinter-OL i Sør-Korea i februar 2018.

16 er derimot ulykkestallet som 29-åringen fra Dalsbygda for all del vil unngå å se eller høre når CAS presenterer sin avgjørelse.

16 måneder betyr nemlig at Therese Johaug mister vinter-OL i Pyeoengchang, all den tid hun da først vil ha sonet ferdig straffen 18. februar. Det er ni dager etter at de olympiske lekene er i gang og tre uker etter at påmeldingsfristen til OL utløper.

Bakveien

Men selv om det det uønskede scenariet skulle inntreffe, finnes det fortatt et lite håp. Det finnes en mulig bakvei til vinter-OL i Pyeongchang, om Johaug skulle få marerittbeskjeden om 16 måneders utestengelse eller mer i morgen.

CAS er siste instans i idrettens rettssystem, men Johaug kan anke saken videre til sveitsisk sivil høyesterett.

Til Dagbladet bekrefter manager Jørn Ernst at de har notert seg alternativet, men han vil ikke reflektere rundt hvorvidt det er aktuelt å gå denne veien før dommen er klar.

- Vi har ikke diskutert om det kan være aktuelt ennå. Ta det juridiske med Christian, sier Ernst til Dagbladet på spørsmål om de vil vurdere å anke saken videre til høyesterett, om CAS beslutter at Johaug får 16 måneder eller mer.

Heller ikke advokat Christian B. Hjort vil snakke om denne tematikken allerede i kveld.

- Jeg vil helst ikke si noe før dommen er klar. Du kan spørre meg igjen etter at dwn er offentliggjort, sier Hjort til Dagbladet.

Nedslående nyhet

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner kommer imidlertid med en negativ vurdering til dem som håper Johaug kan lykkes med å gå denne bakveien - altså via den sivile høyesteretten i Sveits.

Kjenner beskriver dette alternativet som tilnærmet umulig.

- Muligheten finnes i prinsippet, men er i realiteten utelukket, sier Kjenner til Dagbladet.

Rettssystemet i Sveits kan nemlig skape nye problemer for Johaug.

- Det har vist seg at Sveits er det landet hvor det er vanskeligst å få endret en voldgiftsavgjørelse. Derfor la de idrettens voldgiftsrett nettopp i Sveits.

- Hvorfor er det vanskeligst i Sveits?

- Det er slik rettssystemet er der. Det er besluttet av nasjonalforsamlingen i Sveits, opplyser Kjenner.

- Den eneste muligheten

Det lille smutthullet som finnes er så mikroskopisk at han ikke tror Johaug-leiren kommer til å forsøke å gå denne bakveien, uansett utfall i CAS.

- Finnes det ikke noe som helst håp?

- Den eneste muligheten er om det er feil ved saksbehandlingen, for eksempel om dommeren er inhabil. Det er helt usannsynlig i dette tilfellet, mener Kjenner.

Han tror derimot at Johaug-leiren kunne hatt betydelig større sjanser om de forsøkte å ta saken til det sivile norske rettssystemet i vinter.

- Det kunne ha vært mulig om de utfordret dopingreglene i NIF opp mot den europeiske menneskerettskonvensjon i Norge, men da måtte de ha gjort det etter NIFs dom i vinter, forteller Kjenner.

Det valgte imidlertid ikke Johaug å gjøre. All den tid FIS i stedet anket saken til CAS, vil den sveitsiske, sivile høyesteretten være eneste mulige utvei om Johaug skulle få marerittbeskjeden fra CAS i morgen formiddag.

Men den muligheten er altså så tynn at den knapt eksisterer. Derfor bør Johaug-leiren sette all sin lit til at CAS gir en straff lavere enn 16 måneder.