Johaug mister OL. Her er den endelige CAS-dommen

SEISER ALM/OSLO (Dagbladet): Therese Johaug blir utestengt i 18 måneder etter å ha testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

Det er fasiten når idrettens voldgiftsrett, CAS, nå har avsagt endelig dom i saken mot Therese Johaug.

CAS er idrettens høyeste instans, og dommer herfra kan ikke ankes innenfor idrettens eget system. Derfor er denne dommen også endelig for Johaugs del.

16 måneder eller mer ville bety at Johaug går glipp av OL. Alt mindre enn det, og 29-åringen kunne deltatt i det som har vært det store målet siden den positive dopingprøva ble kjent i oktober i fjor.

«Vi har kommet frem til at Johaug ikke gjorde en god nok sjekk av innpakningen. Stoffet ikke bare er forbudt, men det også står en klar advarsel på pakken,» heter det i dommen.

CAS vektlegger at Johaug har liten skyld, men at det likevel samsvarer med en straff på mellom 12-24 måneder.

Dissens

Grunnen til at dommen har blitt utsatt, er mest sannsynlig på grunn av uenighet mellom de tre dommerne utnevnt i saken. CAS streber etter full enighet i sine avgjørelser, og det er høyst uvanlig at det er dissens.

Dissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor et mindretall er uenig med flertallet om avgjørelsen.

Johaug fikk 13 måneders utestengelse av det norske domsutvalget, men det internasjonale skiforbundet, FIS, valgte å anke den dommen inn for CAS.

FIS mente at dommen var for mild, og at en mer passende straff burde ligge mellom 16 og 20 måneder for forseelsen.

Johaug selv anket også dommen i kjølvannet av FIS-anken, og gikk for full frifinnelse i CAS.

Dommen var i utgangspunktet ventet før sommeren, men de tre dommerne klarte ikke å nå fristen de selv hadde satt og ba om å få utsatt fristen til 18. august.

Heller ikke den ble overholdt. Johaug tok det svært tungt at fristen ble utsatt enda en gang, til tirsdag 21. august.

- Jeg er lei meg, og føler det er på tide å få svar, sa Johaug til Dagbladet.

Landslagslegens bommert

Hva dette skyldes er foreløpig ikke kjent, men at de tre dommerne ikke klarte å bli enige var åpenbart.

Johaug testet positivt for clostebol etter å ha brukt leppesalven Trofodermin mot en solbrent leppe i september 2016. Salven ble kjøpt inn av landslagslegen Fredrik Bendiksen på apoteket i Livigno.

Bendiksen skal ha garantert Johaug at hun kunne bruke salven uten å få problemer med dopingkontrollene, men hadde ikke sjekket salven.

Det gjorde ikke Johaug heller, og dermed testet hun positivt da Antidoping Norge testet henne utenfor konkurranse i Oslo senere den måneden.

Bendiksen har tatt på seg all skyld i saken, og gikk samtidig av som landslagslege da den positive prøven ble kjent i oktober.

Dette er hele dommen

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has upheld the appeal filed by the International Skiing Federation (FIS), has set aside the decision issued by the Adjudication Committee of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport on 10 February 2017 and has issued a new decision in which Ms Johaug is suspended for a period of 18 months commencing on 18 October 2016.

During the period 4-15 September 2016, the Norwegian skier Therese Johaug used a cream (Trofodermin) purchased for her by a team doctor in Italy to treat acute sunburn on her lips. The active ingredients listed on the packaging included Clostebol acetate (0.5%), an anabolic agent listed on the World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List and banned at all times, in and out of competition.

Ms Johaug underwent an out-of-competition doping control test on 16 September 2016 which revealed the presence of a metabolite of Clostebol. Further to an investigation, the Adjudication Committee of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport issued a decision on 10 February 2017 in which Ms Johaug was sanctioned with a period of ineligibility of 13 months beginning on 18 October 2016, the date on which she was provisionally suspended.

On 6 March 2017, the International Ski Federation (FIS) filed an appeal at the CAS requesting that the period of ineligibility imposed on Ms Johaug be reasonably extended, to between 16-20 months.

The case was handled by a Panel of CAS arbitrators: Mr Romano F. Subiotto QC, (UK/Belgium), President, Mr Markus Manninen (Finland) and Mr Jeffrey G. Benz (USA). A hearing was held at the CAS headquarters on 6 June 2017.

Having reviewed the matter in full, the Panel noted that Ms Johaug failed to conduct a basic check of the packaging, which not only listed a prohibited substance as an ingredient but also included clear doping cautionary warning. Such omissions resulted in an anti-doping rule violation inconsistent with her otherwise clean anti-doping record. Nevertheless, in order to ensure equality in applying antidoping rules, the Panel highlighted that it was obliged to apply a proportionate sanction, consistent with the level of fault. For this reason, the Panel noted that, in such a situation of non-significant fault, the 2015 World Anti-doping Code provides for a suspension range of between 12 – 24 months and determined in the present case that a period of ineligibility of 18 months, commencing on 18 October 2016, was appropriate