Johaugs kjæreste: - Dommen er et overgrep

Therese Johaugs kjæreste, Nils Jakob Hoff, er sint og fortvilet etter CAS-dommen.



18 måneders utestengelse gjør at Johaug mister resten av sesongen. Dermed blir det heller ikke noe deltakelse i OL i Sør-Korea.

Hoff befant seg i Bergen da han ble intervjuet av NRK.

– 18 måneder er veldig langt unna en riktig dom. Det er helt unna alle proporsjoner. Og selv om man tar utgangspunkt i vanlig praksis, er det langt over vanlig straff.

Han mener at kjæresten burde ha vært frifunnet helt.

– Hun har gjort det hun har fått beskjed om. Hvis du er usikker, skal du forholde deg til legen. Therese har gjort det eneste riktige, hun har spurt eksperten, og han har tatt feil. Det skal ikke hun straffes for. Derfor har hun gjort alt rett, og jeg mener av hele min sjel at straffen skulle vært null måneder, sier Hoff.

Landslagsroeren mener at dommen er et rent overgrep.

– Jeg har alltid trodd at antidopingarbeid er for å skape rettferdig konkurranse. Men jeg skjønner nå at dette er et systemet som skal skape legitimitet for en multinasjonal industri som sliter med mye dritt. Nå har jeg mistet all tillit til idrettens juridiske bit av det arbeidet.

