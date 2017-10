John Arne Riise: - Det gjør vondt å se min egen bror. Nok er nok

Lillestrøm - Aalesund 4-0 (1-0)

ÅRÅSEN STADION (Dagbladet): 13 er det nye ulykkestallet for Aalesunds Fotballklubb. I den trettende kampen uten seier - i det ydmykende 0-4-tapet på Åråsen i kveld - ble AaFKs sjanser til å overleve i Eliteserien redusert til mikroskopiske.

AaFK ligger på nedrykksplass, to poeng bak Sogndal på kvalik, med tre kamper igjen å spille. Der venter tre av ligaens beste lag, Rosenborg, Sarpsborg 08 og Strømsgodset.

Sunnmøringene har ikke slått Rosenborg siden 2005, mens borteoppgjørene i Sarpsborg bruker å ende med solide tap. Det er ingenting som tyder på at det skal snu nå.

- Vi kommer til å gjøre absolutt alt i det siste kampene, men det er frustrerende. Det koker i topplokket, sier Bjørn Helge Riise til Dagbladet.

Han måtte ta en liten timeout etter det første intervjuet med pressekorpset, før han kom tilbake to minutter senere og snakket ut om marerittkvelden på Riises forhenværende hjemmebane, Åråsen.

- Det er trist og flaut og går på stolthen min. Jeg har lyst til å knuse noe, sier AaFK-kapteinen.

Riises nådeløse tirade

Hans storebror John Arne Riise, som spilte sammen med Bjørn Helge i AaFK forrige sesong, bruker enda sterkere ord.

- Jeg skulle ha filleristet enkelte utpå der om jeg spilte selv eller var trener. Total uakseptabel oppførsel fra enkelte. De burde skamme seg, skriver John Arne Riise på Twitter.

- Nå må det ryddes opp! Bli kvitt spillere som ikke bryr seg, som ikke blør for drakta. Fryktelig å se på enkelte som går og daffer rundt, fortsetter han.

Overfor Dagbladet sier en frustrert og oppgitt Bjørn Helge Riise at han ikke bryr seg om storebrorens nådeløse utspill.

- John Arne er veldig glad i å slenge ut meningene sine på Twitter og overalt. Noen ganger er det kanskje litt mye, men det er mulig han har rett. Det er mulig alle eksperter har rett, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg bryr meg om meg selv, spillerne og trenerne i klubben, men det vi gjør, har ikke vært godt nok de siste 13 kampene, sier AaFK-kapteinen til Dagbladet.

- Treneren ødelegger alt

John Arne Riise går rett i strupen på AaFK-trener Trond Fredriksen.

- Det er fryktelig tungt som bror å se min egen bror oppleve dette. En trener som ødelegger alt av selvtillit til spillerne. Innse at nok er nok, freser den tidligere Liverpool-spilleren.

- Man kan si mye om spillerne, men dette er trenerens ansvar. Alt er borte, fortsetter han.

Etter det Dagbladet erfarer fikk Tom Nordlie tilbud om en toårskontrakt med AaFK i håp om å redde klubben fra nedrykk i første omgang. Nordlie inn i AaFKs trenerteam er noe både storebror og lillebror Riise skal ha vært positive til.

Nåværende AaFK-trener Trond Fredriksen prøver å ikke la kritikken gå innpå seg.

- Jeg kan ikke være med på medienes spekulasjoner. Jeg må forholde meg til jobben jeg har og gjøre det best mulig, sier Fredriksen til Dagbladet.

- Det er verken jeg som avsetter eller ansetter trenere. Det spørsmålet må rettes til andre. Men det er ikke noe å spekulere i. Det er vi som står her nå som må snu det.

Må slå Rosenborg

Bjørn Helge Riise har ikke noe godt svar på hva AaFK bør gjøre for å slå tilbake med seier mot et Rosenborg på gulljakt kommende søndag. Det eneste han vet er at de så godt som må vinne mot ligalederen.

- Hva tilsier at dere skal snu det der?

- Jeg vet ikke. Det viktigste er at vi står samlet og gir alt. Hadde jeg hatt svaret, hadde vi ikke hatt så mange kamper uten tap. Vi har for store avstander i laget og blottlegger oss. Det kan vi ikke gjøre på dette nivået. Nå må vi ødelegge gullfesten til Rosenborg, sier Riise.

Trond Fredriksen svarer banalt på Dagbladets spørsmål om hvordan sunnmøringene skal snu det.

- Når du får 13 kilevinker, blir det tøft for spillerne. Det er helt naturlig. Vi har bevist tidligere at vi kan spille fotball og kan vinne kamper. Det må snu kjapt. Vi må slå Rosenborg, krever AaFK-treneren.

- Hvordan skal dere snu det?

- VI må slå Rosenborg.

- Hvordan skal dere klare det?

- Vi må score flere mål enn Rosenborg.

- Hvordan da?

- Skyte ballen i mål, svarer en tydelig frustrert AaFK-trener til Dagbladet.

Elleve sesonger i Eliteserien

Det er elleve år siden Aalesunds Fotballklubb sist spilte på nivå to i Norge. I 2007 ble Per Joar Hansen historisk som den første AaFK-treneren som klarte å overleve i Eliteserien. Siden har sunnmøringene spilt på det øverste nivået i norsk fotball.

Etterfølger Søren Åkebys periode i sjefsstolen ble kort, før Kjetil Rekdal tok over og reddet de oransje og blå med et nødskrik etter en forrykende avslutning. Sesongen etter ledet Rekdal sunnmøringene til cupgull. I 2010 satt de klubbrekord med 4. plass i Eliteserien, før AaFK jublet for enda et cupgull i 2011.

Tre år med Rekdal som AaFK-trener ga tre sesonger i Europa League-kvalifiseringen, som tangotrøyene aldri før hadde deltatt i. Der står hjemmeseieren over AZ Alkmaar igjen som det største høydepunktet da Michael Barrantes' to vakre scoringer ble avgjørende.

Jan Jönsson fortsette den gode AaFK-perioden med å lede AaFK til en ny sterk 4. plass i 2013, anført av Abderrazaq Hamed-Allah, Leke James, Michael Barrantes og Fredrik Ulvestad offensivt, men etter det har det stort sett bare gått nedover på Color Line Stadion.

Fjorårets eventyrlige seiersrekke og rekordgode høstsesong ble ikke starten på en opptur, men har heller vist seg å være unntaket i en periode som har vært gjennomsyret av motgang, tap og store skuffelser. 30. oktober 2017 ble heller ingen opptur.

Tvert imot. Nedrykksspøkelset herjer over Color Line Stadion når AaFK-spillerne returnerer til Ålesund for å lade opp til søndagens skjebnekamp mot Rosenborg.