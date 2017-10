Jradi storform da Strømsgodset snudde og tok sin sjette strake seier

Strømsgodset - Sogndal 4-1 (1-1)

Espen Bugge Pettersens feilskjær som ledet til Sogndals ledermål ble aldri avgjørende for Strømsgodset.

En sterk annen omgang der scoringer av Bassel Jradi og Marcus Pedersen avgjorde kampen, gjør at medalje fortsatt er mulig.

Svakt utspill

Selv om Godset hadde de største sjansene var det Sogndal som tok ledelsen tidlig i første omgang.

Et horribelt utspill fra Godset-keeper Espen Bugge Pettersen endte rett i føttene på Sogndals Stanisa Mandic. Han fant Bendik Bye, som vendte opp og dunket ballen i venstre hjørne etter 14 minutter.

Like før pause fikk Godset lønn for strevet i det som var en intens og jevn første omgang. Tokmac Nguen klarte å rive seg fri på høyresiden og slo inn i feltet. Der stoppet Even Hovland ballen, men klareringen var sleivete og gikk rett til Francisco Júnior.

Midtbanespilleren fra Guinea-Bissau benyttet muligheten og klinte ballen ned i hjørnet gjennom Sogndal-forsvaret.

Da hadde Strømsgodset ved Nguen allerede vært igjennom alene etter bare minuttet spilt da Hovland slurvet da han mottok ballen, men Nguen satte skuddet til side fra mål.

Tre poeng bak medalje

I annen omgang var effektiviteten større på Marienlyst. Bassel Jradi og Nguen viste glimrende samspill da de gjennom veggspill tråklet seg gjennom forsvaret. Nguen serverte strålende, og Jradi satte enkelt inn 2-1 fra 11 meter.

Bare tre minutter etter avgjorde hjemmelaget.

Hjørnesparket fra Eirik Ulland Andersen gikk rett på pannebrasken til Marcus Pedersen på første stolpe, og spissen headet ballen kontant inn bak Mathias Dyngeland.

Jradi med to mål

Bassel Jradi viste igjen hvilken fotballspiller han er etter 86 minutter. Libaneseren dro lekkert av to Sogndal-stoppere med en følsom vending, før han pirket ballen ned i hjørnet.

Dermed endte det med en komfortabel 4-1-seier for Strømsgodset.

Formlaget Strømsgodset er dermed fortsatt bare tre poeng bak Sarpsborg og Molde (spiller senere søndag) på medaljeplassene.

Sogndal er fremdeles på kvalifiseringsplass, tre poeng bak Tromsø som vant over Viking søndag. Aalesund er to poeng bak og spiller mandag mot Lillestrøm.

(NTB)