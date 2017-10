Klassekontring ga Puel pangstart i Leicester

Leicester - Everton 2-0 (2-0)

Et utsøkt kontringsmål banet vei for søndagens 2-0-seier hjemme mot formsvake Everton. Premier League-mesteren fra 2016 tok en full fortjent trepoenger. Everton fortsetter å famle i blinde. Liverpool-laget sliter tungt med å finne formen og blir værende under nedrykksstreken etter helgens runde.

Leicester slo nådeløst til da et Everton-innlegg ble klarert etter 18 minutter.

Demarai Gray dempet ballen, satte på turboen og lurte flere motspillere trill rundt. 21-åringen timet perfekt da han spilte videre til Riyad Mahrez. Den algeriske playmakeren fant til slutt Jamie Vardy i boksen, og engelskmannen nølte ikke. Han hamret kontant inn 1-0.

Et vakkert angrep av Leicester. Hjemmefansen kunne endelig juble for den berømte Mahrez-Vardy-kombinasjonen som satt som et skudd i gullsesongen 2015/16.

Ifølge statistikerne i Opta har Vardy scoret det første ligamålet under alle sine tre siste managere (Claudio Ranieri, Craig Shakespeare og Claude Puel).

Straffe?

Everton fikk til svært lite. Elleve minutter etter baklengsmålet lå ball nummer to bak målvakten Jordan Pickford. Jonjoe Kenny var uheldig og sleivet videre Grays avslutning i nettet.

For Kenny føltes det nok som et selvmål, men Premier League valgte å kreditere scoringen til Gray fordi ballen hadde retning mot mål.

Noen minutter senere ville Everton-spillerne ha straffe da Aaron Lennon ble taklet av Christian Fuchs. TV-bildene viste at Leicester-backen ikke var på ball.

Etter pause styrte Everton banespillet, men klarte ikke å skape de store farlighetene.

Sliter

Puel, som var manager i Southampton forrige sesong, tok i midtuken over jobben som Leicester-manager. Nylig måtte Shakespeare forlate klubben etter en svak seriestart. «Revene» klatret opp til 12.-plassen og er bokført med tolv poeng etter søndagens seier.

Everton er helt ute av form. Det måtte Ronald Koeman betale prisen for etter forrige rundes 2-5-tap hjemme mot Arsenal. Merseyside-klubben ligger tredje sist med fattige åtte poeng etter ti serierunder.

David Unsworth er utpekt som Evertons midlertidig manager inntil videre.

(NTB)