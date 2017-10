Kolbotn-krisen: Kan rykke ned for første gang

(Dagbladet): Kolbotn kvinner har levert svakt i årets sesong. Med kun ni poeng på tjue kamper er det for første gang fare for nedrykk fra øverste liga.

Likevel presterer klubben sterkt i utviklingen av landslagsspillere.

Kolbotn har som mål å representere minst fem spillere på ulike landslag. My Haugland Sørdahl er på U19-landslaget, Karina Sævik, Aurora Mikalsen, Ingrid Elvebakken og Nora Eide Lie (forfall) er på U23-landslaget og Kaptein Ina Gausdal er for første gang på A-landslaget. Det ser ikke ut til at prestasjoner klubbmessig har noe å si for landslagsuttak. Landslagstrener Nils Lexerød sammen med Børje Sørensen er ansvarlig for uttaket.

- Vi ser ikke på tabellposisjon, vi ser på spillernes potensial, ferdigheter og individuelle prestasjoner over tid. Kolbotn har bygd opp laget sitt rundt disse spillerne og de har også prestert godt på tidligere landslagssamlinger, sier Lexerød.

Laget fra Sofiemyr rykket opp i Toppserien i 1994. Siden da har laget aldri havnet dårligere enn sjetteplass. Det er ikke tvil om at prestasjonene i årets serie har vært skuffende.

- Jeg er ganske sikker på at alle som er involvert rundt Kolbotn er skuffa over hvordan laget har prestert. Vi har også registrert at Kolbotn ikke har prestert ut fra mannskapet de har, men hva som er årsaken har jeg ikke svaret på, sier Lexerød.

Flere grunner

Solveig Gulbrandsen, spiller og spillerutvikler i Kolbotn med 183 landslagskamper i ryggen, mener det er flere faktorer som gjør at de har mange landslagsspillere.

- Det er veldig komplekst hva man presterer i klubb. Det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt dårlig flyt i årets sesong, vi scorer for lite mål og har mista mange spillere. Med motgang som dette får man fram hva som bor i hver enkelt og viser kvaliteter som kanskje ikke ville kommet fram ellers.

- Spillerne våre har vært i landslagsvarmen lenge, så det spiller også inn. De har jobba godt over lengre tid. Ekstra gøy er det med Ina (red. Gausdal) som ble tatt ut på A-landslaget. Hun har tatt store steg de siste årene, sier Gulbrandsen.

- Ingen krise

Kolbotn har siden opprykket i 1994 prestert jevnt. Laget har vunnet flere medaljer og cuptitler, aldri prestert dårligere enn sjetteplass. Nå ligger de på tiendeplass med ni poeng, ett poeng mer enn Grand Bodø på kvalikplass. Nederst ligger Medkila med sju poeng. To kamper gjenstår før sesongen er ferdigspilt og det er nettopp disse to lagene Kolbotn har igjen.

- Vi har satt oss selv i en ganske kjip posisjon. Jeg syns vi har løftet oss den siste perioden, blant annet syns jeg kampen mot LSK var bra til tross for tap. Det er vi som har alt i egne hender og det må vi fokusere på. Det er fortsatt gode muligheter, tar vi med oss den gode trenden vi har nå og vinner de to siste er det ikke noe problem, sier Gulbrandsen.

Ettersom sesongen ikke har vært som forventet, gjorde klubben endringer i trenerteamet i sommerpausen. Knut Slatheim og Morten Hønneland tok over for Cecilie Berg-Hansen. Likevel har ikke laget sanket poeng som tidligere, men ifølge Gulbrandsen har det ikke vært total krise.

- Cecilie (red. Berg-Hansen) var trener i vår og nå har vi en annen. Det er en ny situasjon for klubben å prestere så svakt, men noe krisesituasjon har det ikke vært, sier hun.

Medkila-Kolbotn kl. 13.00. Kampen kan ses på Dagbladet.