Kona avslørte Pozzovivos Bahrain-overgang

(procycling.no): Ryktebørsen har lenge koblet 34 år gamle Domenico Pozzovivo til enten UAE Team Emirates eller Bahrain-Merida.

Sent tirsdag kveld offentliggjorde Bahrain-Merida at de hadde signert Ag2r-rytteren de neste to sesongene, men den første avisen som publiserte historien var La Citta di Salerno.

- Vi er alle vant til å se Pozzovivo i brunt og blått, de franske fargene til Ag2r-La Mondiale, men etter flere runder og mange samtaler står underskriften hans, sort på hvitt, på en flerårig avtale med laget fra Bahrain, lyder innledningen i artikkelen hos den lille, italienske avisen.

Nyheten er ført i penn av Valentina Conte, eller Valentina Conte Pozzovivo som er navnet etter at hun giftet seg med proffsyklisten.

- Nibali ble avgjørende

I artikkelen kan man også lese at Pozzovivos valg ble påvirket av tilstedeværelsen til Grand Tour-kaptein Vincenzo Nibali i laget.

Uttalelser fra ektemannen måtte man likevel til lagets hjemmeside for å finne.

- Jeg er veldig glad for å slutte meg til Bahrain-Merida. De har gjort et imponerende inntrykk i WorldTouren gjennom deres aller første sesong. Jeg bor i Sveits, ikke langt unna Vincenzo Nibali og Enrico Gasparotto, og det har gitt meg muligheten til å lære mer om laget og prosjektets visjon. Jeg ble enda mer entusiastisk og overbevist om at avgjørelsen min var riktig, etter at jeg snakket med Brent Copeland, forteller Domenico Pozzovivo selv.

Hjelper Bardet i vueltaen

Klatreren fra Policoro vant 8. etappe av Giro d’Italia for fem år tilbake. Han har også vunnet Giro del Trentino sammenlagt.

I tillegg har han vært høyt oppe i sammendraget i giroen, Sveits rundt, Polen rundt og Tour of the Alps.

For tida sykler han vueltaen, der han er Romain Bardets kanskje fremste hjelper. På den første fjelletappen ble franskmannen fire, mens Pozzovivo syklet inn til en fin-fin niendeplass.

PS: Overgangen til Pozzovivo ble ikke bekreftet av Bahrain-Merida på Twitter før 09:40, onsdag. Det kan dermed tyde på at pressemeldingen kvelden i forveien ble sendt ut i all hast etter oppslaget i La Citta di Salerno.