Kowalczyk ferdig i Team Santander: - Har blitt for norsk

(Dagbladet): Justyna Kowalczyk er ferdig i det norske privatlaget Team Santander. Det bekrefter hun i et intervju med polske sport.pl.

- Atmosfæren i Team Santander er blitt for norsk med en nasjonalistisk stemning. Jeg har ikke fornyet kontrakten for neste sesong, og kommer ikke til å gjøre det, sier den polske langrennsstjerna, oversatt av NRK.

Det var i 2015 Kowalczyk signerte en kontrakt med det norske langløps-laget, som drives av brødrene Jørgen og Anders Aukland. Kowalczyk kalte da langløp for sin nye forelskelse, og forklarte at hun trengte ny motivasjon i treninga. I år vant hun Birkebeinerrennet.

Sjokk

Nå er det altså over. Men at hun valgte et norsk lag, var i utgangspunktet ikke særlig populært i hjemlandet.

- Det var et stort sjokk i Polen. Jeg ble beskyldt for å være en forræder og ble bedt om å søke norsk pass, sier Kowalczyk i intervjuet.

Inn i Team Santander kommer Kari Vikhagen Gjeitnes.

- Vi har hatt to fine år sammen, men når Anders og jeg overtok laget nå hadde vi lyst til å satse på en norsk dame som satset 100 prosent på langløp. Kari Vikhagen Gjeitnes har potensial og lyst til å gi alt for langløp, og vi håper hun kan ta opp kampen mot utlendingene. Justyna har OL som sitt hovedmål og vi ønsker henne lykke til der, sier manager Jørgen Aukland til NRK.

OL er målet

Kowalczyk har i en årrekke vært blant verdens beste langrennsløpere. Hun har to VM- og OL-gull, og har vunnet Tour de Ski hele fire ganger.

Den polske langrennsstjerna har ikke klart å levere på samme toppnivå de siste par sesongene. Under fjorårets Tour de Ski var hun dypt fortvilet over at hun ikke fikk ting til å stemme. Det var hennes siste start i etapperennet.



Men nå er altså OL hovedmålet det kommende sesongen.