Kristin (21) ble en sensasjon i sin fjerde verdenscupstart

SØLDEN (Dagbladet): Kristin Lysdahl ble den norske sensasjonen da hun kjørte inn til åttendeplass i storslalåm i sesongåpningen i Sølden i dag.

Lysdahl var beste norske etter førsteomgangen, og beholdt åttendeplassen til slutt.

- Førsteomgangen var jo over all forventning, så jeg bestemte meg for at jeg bare måtte gå hardt ut, og det føler jeg at gjorde også. Men da hadde jeg også et par feil. Det er sånn det er, oppsummerer Lysdahl dagens innsats.

Et par feil i denne sammenhengen var blant annet et skikkelig feilskjær på toppen av bratthenget i Sølden. Det kostet henne rundt sekundet, og trekker du det fra den totale tida hun endte med på åttendeplass, finner du henne på pallen.

- Nei, sånn kan jeg ikke tenke. Jeg er strålende fornøyd med en topp ti-plassering i dag. jeg må ta det litt steg for steg, smiler hun.

- Den feilen kommer helt sikkert til å irritere meg etterpå, men man kan ikke tenkte sånn. Det er sjelden man får til et perfekt renn med to bra omganger. Litt rusk og rask må man regne med, i hvert fall på det nivået jeg er nå. Jeg jobber med å stabilisere meg, sier hun til Dagbladet.

Mowinckel beste norske

Lagvenninna Ragnhild Mowinckel passerte Lysdahl på resultatlista med en meget bra andreomgang. Mowinckel endte på sjuendeplass etter å ha kjørt seg opp tre plasser fra førsteomgang.

- Jeg ble litt reservert og forsiktig i første omgang, så da tenkte jeg at nå får det enten briste eller bære. Det er utrolig deilig å faktisk ha den tankegangen, og så greie å gjennomføre det, sier Mowinckel, som jakter sin første pallplass i karrieren denne sesongen.

Sjuendeplassen bekreftet at hun er på god vei mot å klare det målet.

- Nå er kanskje Sølden det rennet jeg gruer meg mest til å løpet av et år. Det er mye rundt, alltid, og det er en bakke som er tøff i det aller første rennet. Det er utrolig deilig å bli ferdig med den bakken og samtidig vite at innsatsen er bra. At den er på vei til der den skal være, så dette er selvfølgelig en selvtillitsboost fra det jeg har gjort her før, og det blir utrolig deilig å ta med videre inn i sesongen, sier Mowinckel til Dagbladet.

Haver-Løseth skuffa

Nina Haver-Løseth trodde hun hadde kvittet seg med angsten for bakken i Sølden, men lyktes ikke i det bratte henget i år heller.

- Det er ikke kult å kjøre når jeg kjenner at jeg ikke klarer å få ut det jeg er god for. Jeg kjenner at jeg stivner litt til, og lar mine gamle opplevelser i denne bakken ta litt overhånd. Det er ikke en så veldig kul opplevelse, men samtidig så lærer man av det her også, sa Haver-Løseth etter førsteomgangen, der hun kjørte inn til 18. beste tid.

- Jeg føler jeg kjører tredve prosent av det jeg har, og jeg vet ikke hvordan jeg skal få ut de siste søtti. Det er veldig frustrerende.

- Hva er det med denne bakken?

- Jeg vet ikke! Jeg trodde det hadde gått bedre, for det har gått bra på trening. Men så er det en helt annen stemning i renn. Det er som om bratthenget sluker deg levende. Det er ikke jeg som kjører løypa, det er løypa som kjører meg, sa Haver-Løseth til Dagbladet.

Men det ble ikke noe bedre i andreomgang, og Haver-Løseth endte til slutt på en 22.-plass.

- Sølden er Sølden, og nå lar jeg Sølden være Sølden, sier Haver-Løseth til Dagbladet.

- Man blir jo selvfølgelig skuffa. Jeg blir irritert. Samtidig er det viktig at jeg klarer å være realistisk når jeg ser på historikken min her. I fjor var jeg 28 her, og så var jeg på pallen i det neste storslalåm-rennet. Jeg vet selv at jeg er i form.