Kunne badet i penger, men rykker ned med Viking

STAVANGER (Dagbladet): Det er november. Dagbladet følger Vikings trening i regn og vind i Jåttåvågen utenfor Stavanger sentrum.

Noe seinere treffer vi Høiland i klubblokalene på Viking stadion. På veggene henger det bilder av tidligere suksesser og bragder. Viking er først og fremst kjent som en 70-tallsklubb. Mellom 1970 og 1980 vant laget fem seriegull av totalt åtte i historien.

Søndag ble det klart at Viking rykker ned fra Eliteserien til 1. divisjon. Et annet begrep er skyggenes dal. Sist det skjedde var i 1986.

- Det er tøft. For meg er dette et desidert bunnpunkt i karrieren, forteller Høiland.

Svimlende lønn

28-åringen kom fra Strømsgodset i sommer. Lite spilletid - i kombinasjon med at Viking trengte en redningsmann - gjorde at han vendte tilbake til sin tidligere klubb. Sist han spilte i Viking var fra 2008 til 2011. Han har også vært i Bryne, Sandnes Ulf, Molde og Lillestrøm.

Med til historien hører at han ble tilbudt en svimlende lønn i en tyrkisk klubb for et par år siden. Høiland vil ikke røpe hvilken. Men hadde han slått til, kunne han utfordret Stavangers oljemillionærer ute på byen i dag.

- Det var snakk om et stort beløp. Hadde jeg vært ute etter penger, ville jeg ikke kommet tilbake til Viking. Men kona og jeg hadde akkurat fått vår første datter. Tida var ikke den rette.

Høiland fortsetter:

- Igjen: Hadde jeg bare tenkt penger, kunne jeg blitt i Godset og tjent en OK lønn der. Men jeg hadde lyst til å spille for Viking. Jeg visste hva jeg gikk til da jeg kom i sommer. Det har vært mye skriverier om at økonomien ikke er den helt store. Men jeg ønsker å bidra med mer enn det jeg gjorde i forrige periode.

Fire mål

Han har scoret fire mål denne sesongen.

- Jeg hadde et håp om at vi skulle klare å snu trenden og redde klubben fra nedrykk. Det klarte vi ikke. Nå vil jeg være en del av gruppa som skal spille Viking opp igjen. Det er ingen tvil om at dette er en stor klubb som fortjener mer enn en tilværelse i 1. divisjon.

- Du føler ikke at navnet Tommy Høiland er for stort for OBOS-ligaen?

- Nei, absolutt ikke. Det har vært mye større navn enn meg der nede.

Nytt Fredrikstad?

Samtidig bobler frykten under overflaten i Stavanger: Vil Viking ende opp som et nytt Fredrikstad? Er det vi nå ser begynnelsen på storhetens endelige fall?

Høiland sier:

- Selvfølgelig kan det skje, at vi ender opp som Fredrikstad. Det er mange eksempler på klubber som har gått ned og blitt der. Vi må ikke tro at vi kan spasere oss gjennom 1. divisjon.

- Ja, hvordan skal klubben komme på rett kjøl igjen?

- Spillerne må heve seg. Samtidig er det mye annet i klubben som må på plass. Vi må få orden på økonomien.

Kaos

Spissen ser for seg at nytt, friskt blod må inn.

- Det er mange spillere som er på utgående kontrakt. Vi må sette sammen et slagkraftig lag.

Tre kamper gjenstår av Eliteserien. Viking møter Sarpsborg hjemme søndag. Aalesund og Sogndal er nærmest rogalendingene til å slå følge ned i 1. divisjon.

- Da vi kom til ny stadion i 2004, var det stor entusiasme i byen. Klubben hadde masse penger og satset hardt for å hevde seg i toppen. Nå har det vært økonomisk kaos i mange år. Det er nok en av grunnene til at vi rykker ned, påpeker veteranen André Danielsen (32).

- Trist. Det er ordet jeg vil bruke.

Eliteserien Rosenborg 27 17 7 3 54 - 17 58 Molde 27 15 5 7 47 - 32 50 Sarpsborg 27 12 11 4 46 - 32 47 Strømsgodset 27 12 8 7 37 - 31 44 Brann 27 12 7 8 46 - 32 43 Haugesund 27 11 6 10 32 - 31 39 Odd 27 11 6 10 26 - 32 39 Vålerenga 27 10 6 11 44 - 39 36 Stabæk 27 9 8 10 40 - 47 35 Lillestrøm 27 9 7 11 37 - 39 34 Sandefjord 27 10 3 14 33 - 45 33 Kristiansund 27 7 10 10 37 - 42 31 Tromsø 27 8 7 12 36 - 47 31 Sogndal 27 7 7 13 32 - 43 28 Aalesund 27 6 8 13 32 - 45 26 Viking 27 4 6 17 29 - 54 18