Lagerbäck sårer kanskje drømmerne blant oss, men Martin Ødegaard er ikke god nok for Norges A-landslag

ULLEVAAL (Dagbladet): Alexander Søderlund er overraskende nok ikke i landslagstroppen selv om han i norsk målestokk har vært det nærmeste vi kommer en defensiv forutsetning i en god 4-4-2 formasjon. På toppen av det var han en av våre beste spillere sist Norge spilte VM-kvalifisering, mot Tsjekkia (1–1) i juni. Men greit, Søderlund er ute i kulda i St. Etienne, spiller ikke kamper og formen er derfor usikker.

Oppdekkingen med en ganske lik og ditto arbeidsvillig Alexander Sørloth, som i tillegg er en hyppig målscorer utenfor Eliteserien, kan fylle det hullet.

LITT OVERRASKENDE ER det også at Ørjan Nyland, førstekeeper for et år siden, nå er redusert til fjerdevalg og derfor også er utenfor troppen. Jeg mener, med tre keepere må jo en sitte på tribunen likevel, det kunne like gjerne vært Nyland. Men Lars Lagerbäck vil (helst) ha spillere med spilletid i klubbene sine, og istedenfor bare å snakke om det gjør han det til en reell faktor.

Hvis spilleren uten spilletid er bedre enn han som spiller i hverdagen velger han den beste.

Hvis tilfellet er som i konkurransen mellom Ørjan Nyland og Sten Grytebust, der sistnevnte ikke bare spiller, men spiller godt for danske Odense, velger han Grytebust uten å blunke.

LARS LAGERBÄCK BLUNKER ikke når plikt-problemstillingene dukker opp heller, nå utvidet fra ett til to. Det siste halvannet året har jo spørsmålet rundt Martin Ødegaards status og umiddelbare landslagsframtid vært en gjenganger ved hvert eneste landslagsuttak. Med Kristoffer Ajers voksende framgang i Celtic har vi fått et til. Og da Ajers navn ble nevnt sa Norges landslagstrener som sant er at de andre er bedre.

Da Ødegaard ble spilt inn refererte Lagerbäck tørt til det han hadde svart rundt Celtic-stopperen.

Ikke fordi han ønsker å statuere et eksempel, men fordi det er sånn det er.

MARTIN ØDEGAARD ER fortsatt bare 18 år og i motsetning til tidligere synes det nå å være aksept for at han ikke kan redde Norge alene, ei heller dra lasset heller utgjøre en forskjell slik drømmen syntes å være for tre (!) år siden. Det er bra, ikke minst for Martin Ødegaard. Og når landslagstreneren er like tydelig når det gjelder Kristoffer Ajer får også 19-åringen i Celtic fred, forventningsro og U21-spilletid til å utvikle seg til å bli den landslagsstopperen vi håper og tror han kan bli. For setter man Kristoffer Ajer opp mot de sentrale forsvarsspillerne Lagerbäck har i troppen – Tore Reginiussen, Håvard Nordtveit, Gustav Valsvik og Jørgen Skjelvik – tipper jeg de aller fleste ville valgt sto startende midtstoppere og en innbytter før man i det hele tatt begynte å tenke på Ajer.

Derfor er spørsmålet besvart like presist som det er korrekt.

Martin Ødegaard og Kristoffer Ajer er ikke gode nok for A-landslagsfotball selv om Norge A heller ikke er veldig gode.

Ikke ennå.