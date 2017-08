Langrenns-Norge i sjokk. Bjørgen: - Dypt urettferdig

SEISER ALM/OSLO (Dagbladet): Tirsdag falt den endelige dommen etter at Therese Johaugs dopingsak har vært oppe i CAS.

29-åringen er utestengt i 18 måneder. Johaug er først tilbake 17. april neste år. Dermed ryker OL.

Johaug selv møtte pressen klokka 12.15.

- Jeg vet ikke hvordan motivasjon og det mentale blir framover, sier Johaug.



I sjokk

Det norske langrennsmiljøet er i sjokk.

- Jeg er i sjokk og synes dette er veldig vanskelig å håndtere, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding.

Han fortsetter:

- Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på. Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier Løfshus.

Landslagstrener Roar Hjelmeset stiller seg bak pressemeldingen. Han tror Johaug kommer til å holde motivasjonen oppe og komme sterkt tilbake.

- Ja, jeg er veldig overrasket. Det er en streng dom. Hun uttaler seg jo selv om det, at det er dette hun har mest lyst til og det er dette hun har jobbet for. Det er sånn vi kjenner henne, sier Hjelmeset til Dagbladet.

Knust

Marit Bjørgen er knust på lagvenninnas vegne.

- Jeg mener lengden på utestengelsen er dypt urettferdig. Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, sier Bjørgen.

- Som mange andre føler jeg inderlig med Therese i dag og er skuffet over avgjørelsen, sier skipresident Erik Røste.

Idrettspresident Tom Tvedt mener også at straffen er streng.

- Resultatet ble en streng dom og et annet utfall enn det Therese selv hadde håpet på, men vi kan ikke annet enn å ta dommen til etterretning. Dommen viser med all mulig tydelighet at det stilles svært strenge krav til idrettsutøvere, sier Tvedt.

Dette er saken

Det hele startet 4. september i fjor, da landslagslege Fredrik Bendiksen ga Therese Johaug kremen Trofodermin som behandling for solforbrent leppe under et høydeopphold. Grunnen til at han kjøpte den var at han ikke hadde med seg den kremen landslaget normalt brukte.

16. september ble Johaug dopingtestet hjemme i Oslo. Tidlig neste måned ble hun informert om at det var funnet et ulovlig stoff i prøva.

Påtalenemnda i Antidoping Norge nedla en innstilling på 14 måneders utestengelse - for Norges Idrettsforbunds domsutvalg ga Johaug en straff på 13 måneder. Det var en avgjørelse Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket til CAS