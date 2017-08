Langrennsleder raser mot dommen: - Jeg har sett ledere og voksne mannfolk som bryter sammen i gråt

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Therese Johaug suspenderes i 18 måneder etter at saken har vært vurdert i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Dermed går hun glipp av OL i Pyeongchang i vinter.

Den beskjeden kom som et sjokk på Johaug selv, og ikke minst Skiforbundet. Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, reagerer sterkt på dommen fra CAS.

- Jeg har hele tida vært 100 prosent ærlig, og skal jeg si hva jeg føler på akkurat nå, så er det sinne, sier Skogstad til Dagbladet.

Han fortsetter:

- Jeg føler det er uforståelig at CAS valgte å skjerpe dommen med fem måneder. Basert på historien og fakta i saken, så virker det urimelig at man skal være utestengt i to sesonger og miste både OL og VM, sier Skogstad.

Ledere i gråt

Han forteller om en sterkt preget stemning i Skiforbundet etter at dommen ble offentliggjort.

- Vi er veldig preget av følelser akkurat nå, det er det ingen tvil om. Jeg har sett ledere og voksne mannfolk som bryter sammen i gråt. Jeg har sett pressekonferansen til Therese fra Italia. Det er den følelsen jeg kjenner på nå. Men det hjelper jo ikke. Vi forholder oss til den dommen som er sagt. Vi har ingen annen mulighet enn det. Det er krevende å lede og ha ansvaret i denne situasjonen nå, sier Skogstad.

- Hva tror du CAS prøver å formidle når de forlenger straffen med fem måneder?

- Jeg har ikke fått lest dommen, det er mer juridisk. Men det er klart at det som for meg synes å virke vanskelig – det er jo ikke bare folk flests rettsoppfatning som blir utfordret her – garva advokater mener også dette utfordrer rettsforståelsen. Det går mer på at... Jeg synes at den tabben som er gjort, som ikke skulle skjedd, straffen står ikke i forhold til den, sier lederen av langrennskomiteen.

Det var Det internasjonale skiforbundet (FIS) som anket saken til CAS. Skogstad respekterer at de benyttet seg av den muligheten.

- Uforståelig

Skipresident Erik Røste beskriver dagen som tung for norsk skisport. Han mener også straffen er streng.

- Jeg synes ikke det er samsvar mellom feilen som er gjort og konsekvensene det får. Det er feil krem på ei leppe. Det har ikke vært juks, og det er slått fast i dommen. Ingenting tyder på at det har vært prestasjonsfremmende. Jeg synes straffen er urimelig streng, sier Røste til Dagbladet

Langrennssjef Vidar Løfshus er helt enig.

- Jeg synes selvsagt dommen er urimelig. Jeg forstår ikke at dommen kunne få et slikt utfall. Så får eksperter på juridiske idrettslige spørsmål vurdere videre. Man må jo bare akseptere det når det har vært oppe i idrettens høyeste instans, men det er tungt, veldig tungt, sier Løfshus til Dagbladet.

Dommen

Therese Johaug ble selv informert om dommen mandag. For offentligheten ble den kjent tirsdag formiddag:

Therese Johaug utestenges i 18 måneder. Det er fem måneder lengre enn dommen satt av Norges Idrettsforbunds domsutvalg, og fire måneder lenger enn straffen innstilt i Antidoping Norges påtalenemnd.

«Vi har kommet frem til at Johaug ikke gjorde en god nok sjekk av innpakningen. Stoffet ikke bare er forbudt, men det også står en klar advarsel på pakken,» heter det i dommen.

CAS vektlegger at Johaug har liten skyld, men at det likevel samsvarer med en straff på mellom 12-24 måneder.